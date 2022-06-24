На медсестру напали в Александровском саду. Очнувшись, она оказалась без верхней одежды и сумки

51-летняя медсестра стала жертвой жестокого грабителя в центре Петербурга.
Женщина возвращалась через Александровский сад домой на улицу Марата около 2 ночи 22 июня, стало известно «Фонтанке» 24 июня. Сзади на нее напал неизвестный: он схватил её за горло, а потом ударил чем-то тяжелым по голове. Женщина потеряла сознание. Когда же она очнулась через два часа, то обнаружила, что пропали её куртка и сумка, в которой были документы и банковские карты.
Сумма ущерба устанавливается.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.