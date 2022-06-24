    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd53.36eur55.99
    Как будем отдыхать в 2023-мКуда пойти в выходныеКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Колпинском районе ищут таксиста, который изнасиловал пассажирку

    3412
    7 комментариев

    Жительница Металлостроя попала в больницу после возращения домой на такси.

    О госпитализации 29-летней петербурженки с признаками изнасилования в полицию сообщили из горбольницы № 26 накануне около 7 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июня. По предварительной информации, несколькими часами позже сотрудникам полиции пострадавшая сообщила, что около 4 утра возвращалась домой и взяла такси. На подъезде к дому на улице Полевой водитель применил к ней силу.

    Его примет женщина не запомнила.

    Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    252674901
    Донецкий "ополченец"?
    Piter Russo
    Не понимаю как можно не запомнить премет, она в шоке с самой посадки в такси прибывала?
    montero3
    водитель применил к ней силу и взял силой
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close