В Колпинском районе ищут таксиста, который изнасиловал пассажирку

Жительница Металлостроя попала в больницу после возращения домой на такси.
О госпитализации 29-летней петербурженки с признаками изнасилования в полицию сообщили из горбольницы № 26 накануне около 7 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июня. По предварительной информации, несколькими часами позже сотрудникам полиции пострадавшая сообщила, что около 4 утра возвращалась домой и взяла такси. На подъезде к дому на улице Полевой водитель применил к ней силу.
Его примет женщина не запомнила.
Проводится проверка.