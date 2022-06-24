«Мерседес», не тормозя, влетает в здание и вспыхивает. Смертельное ДТП в Москве попало на видео

В результате ДТП на Зубовском бульваре в Москве 24 июня погибли два человека, шестеро пострадали.
Столичный дептранс в своём телеграм-канале публикует видео камеры наблюдения. По данным ведомства, на Зубовском бульваре, 22/39, в Хамовниках столкнулись два автомобиля, один врезался в здание и загорелся.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в стену врезался «Мерседес», ехавший без государственных номеров. Два человека погибли, пятеро пострадали.
Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД передаёт, что пострадали шесть человек, все они госпитализированы.
Девушка — очевидица ДТП рассказала РИА Новости, что как минимум двое из этой машины «сгорели заживо».