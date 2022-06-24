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    «Мерседес», не тормозя, влетает в здание и вспыхивает. Смертельное ДТП в Москве попало на видео

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    4 комментария

    В результате ДТП на Зубовском бульваре в Москве 24 июня погибли два человека, шестеро пострадали.

    Столичный дептранс в своём телеграм-канале публикует видео камеры наблюдения. По данным ведомства, на Зубовском бульваре, 22/39, в Хамовниках столкнулись два автомобиля, один врезался в здание и загорелся.

    По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в стену врезался «Мерседес», ехавший без государственных номеров. Два человека погибли, пятеро пострадали.

    Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД передаёт, что пострадали шесть человек, все они госпитализированы.

    Девушка — очевидица ДТП рассказала РИА Новости, что как минимум двое из этой машины «сгорели заживо».

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    Комментарии (4)

    nikonian
    Сзади гаишники подъехали? Он от погони что ли удирал
    VKuser97497773
    Где столкновение?
    260652921
    8 человек в машине? Это как? 0_о
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