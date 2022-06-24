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    Экономика и санкции

    Яндекс: В июне 89% петербуржцев поехали на отдых в Россию

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    16 комментариев

    В июне 2022 года 89% поездок жителей Петербурга пришлось на Россию, 8% — на страны дальнего зарубежья и 3% — на страны ближнего, сообщили аналитики Яндекс Путешествий 25 июня.

    Счастливчиков, полетевших на отдых, этим летом меньше, чем в прошлом году: число поездок из Петербурга сократилось на 8%, отметили в сервисе. При этом интерес к путешествиям по России среди жителей города уменьшился на 15%, а количество перелетов за рубеж, наоборот, выросло по сравнению с прошлым июнем в 2,5 раза. Аналитики связывают это с отменой ковидных ограничений и приостановкой работы аэропортов на юге России.

    При этом средняя стоимость перелета туда и обратно по стране снизилась до 11 600 рублей. Поездки за границу же обойдутся петербуржцам дороже: цена авиабилетов в страны ближнего зарубежья увеличилась в среднем до 34 400 рублей, а в страны дальнего выросла сразу на 87% — до 49 400 рублей.

    Среди туристических направлений по России петербуржцы чаще выбирают Сочи (средняя цена перелета из Петербурга и обратно — 15 500 рублей), Калининград (6300 рублей), Москву (4400 рублей), Минеральные Воды (13 000 рублей) и Махачкалу (12 700 рублей). Желающие поехать на отдых за границу чаще покупали билеты в Турцию в среднем за 39 700 рублей туда и обратно. В июне пользовались популярностью также перелеты в Армению (35 800 рублей), Узбекистан (26 400 рублей), Беларусь (11 100 рублей), Казахстан (36 100 рублей), Израиль (53 600 рублей) и ОАЭ (57 200 рублей). Среди зарубежных туристических направлений петербуржцы чаще выбирали Стамбул, Анталью, Ереван, Минск и Тель-Авив.

    Россияне в целом будут больше путешествовать по стране, считают в сервисе. Статистика перелетов среди жителей других регионов мало отличается от петербургской: 84% поездок приходится на Россию, 7% — на страны ближнего зарубежья и 8% — на страны дальнего. Чаще всего на отдых в июне летали в Турцию, Армению, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, а среди направлений внутри страны лидируют Сочи, Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.

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    Милена Солдатенко

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    Комментарии (16)

    ProstoZloy
    "89% петербуржцев поехали на отдых в Россию"
    А до этого они находились за пределами России?
    doorbal_
    железный занавес, полёты в Европу закрыты, полёты в Азию для обеспеченных, кто может позволить себе выкинуть от трёх сотен на двухнедельный отпуск
    doorbal_
    из заголовка следует что Петербург не Россия
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