Яндекс: В июне 89% петербуржцев поехали на отдых в Россию

В июне 2022 года 89% поездок жителей Петербурга пришлось на Россию, 8% — на страны дальнего зарубежья и 3% — на страны ближнего, сообщили аналитики Яндекс Путешествий 25 июня.

Счастливчиков, полетевших на отдых, этим летом меньше, чем в прошлом году: число поездок из Петербурга сократилось на 8%, отметили в сервисе. При этом интерес к путешествиям по России среди жителей города уменьшился на 15%, а количество перелетов за рубеж, наоборот, выросло по сравнению с прошлым июнем в 2,5 раза. Аналитики связывают это с отменой ковидных ограничений и приостановкой работы аэропортов на юге России.