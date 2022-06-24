Яндекс: В июне 89% петербуржцев поехали на отдых в Россию

В июне 2022 года 89% поездок жителей Петербурга пришлось на Россию, 8% — на страны дальнего зарубежья и 3% — на страны ближнего, сообщили аналитики Яндекс Путешествий 25 июня.
Счастливчиков, полетевших на отдых, этим летом меньше, чем в прошлом году: число поездок из Петербурга сократилось на 8%, отметили в сервисе. При этом интерес к путешествиям по России среди жителей города уменьшился на 15%, а количество перелетов за рубеж, наоборот, выросло по сравнению с прошлым июнем в 2,5 раза. Аналитики связывают это с отменой ковидных ограничений и приостановкой работы аэропортов на юге России.
При этом средняя стоимость перелета туда и обратно по стране снизилась до
Среди туристических направлений по России петербуржцы чаще выбирают Сочи (средняя цена перелета из Петербурга и обратно —
Россияне в целом будут больше путешествовать по стране, считают в сервисе. Статистика перелетов среди жителей других регионов мало отличается от петербургской: 84% поездок приходится на Россию, 7% — на страны ближнего зарубежья и 8% — на страны дальнего. Чаще всего на отдых в июне летали в Турцию, Армению, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, а среди направлений внутри страны лидируют Сочи, Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.