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    Трассу «Кола» под Петербургом перекроют почти на час для разводки Ладожского моста

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    Утром пятницы, 24 июня, в Кировском районе Ленинградской области разведут мост через Неву. Из-за этого на 45 минут будет остановлено движение по федеральной трассе «Кола».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ладожский мост, расположенный на 40-м километре автодороги Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино, будет разведен с 10:00 до 10:45, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Вниз по реке будут пропускать баржебуксирный состав «Гаур» + «ВЭШ-12009», «ВЭШ-12010» и состав «Бизон» + «ВЭШ-12011», «ВЭШ-12012» с максимальным высотным габаритом 18 метров.

    Движение автомобильного транспорта по трассе на время разводки будет полностью перекрыто.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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