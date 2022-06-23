    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd53.36eur55.99
    Как будем отдыхать в 2023-мСмерть ШатуноваКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Дуров опроверг передачу Google голосовых сообщений пользователей Telegram

    806
    2 комментария

    Telegram не передает голосовые сообщения пользователей компании Google, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

    «Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей», — написал он в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что для подписчиков Telegram Premium была запущена кнопка, нажав которую они могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст. «Для обработки таких запросов, как мы изначально публично разъяснили, мы арендуем оборудование Google», — отметил Дуров.

    По его словам, решение использовать платную технологию американской компании позволяет максимизировать качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных, потому что, согласно соглашению с Telegram, «Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно (в частности, компания не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы)», — написал Дуров.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    266110330
    Сервера то амазоновские, конечно, не гугл.
    kоt-obormot
    А в Америке у него какое звание? Там вроде за тутошнего майора, разве что ихнего "ефрейтора" выдадут...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close