Дуров опроверг передачу Google голосовых сообщений пользователей Telegram

Telegram не передает голосовые сообщения пользователей компании Google, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей», — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для подписчиков Telegram Premium была запущена кнопка, нажав которую они могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст. «Для обработки таких запросов, как мы изначально публично разъяснили, мы арендуем оборудование Google», — отметил Дуров.