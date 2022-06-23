Слепая зона или слепой водитель? На КАД фура подбила «Субару», ДТП попало на видео

ДТП на КАД, которое могло бы окончиться трагедией, попало на видео. Запись «от первого лица» была опубликованы автоюристом Артуром Вишенковым 23 июня.
Артур Вишенков
На кадрах фура «лягнула» автомобиль Subaru Stella, в салоне которого находился ребенок. Женщина на легковой почти обогнала грузовик, когда тот ни с того ни с сего решил перестроиться, не удостоверившись, что справа от него движется машина. В итоге Subaru закрутило, фура пошла в сторону. Судя по реакции водителя, женщина и маленький пассажир отделались легким испугом.