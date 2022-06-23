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    Слепая зона или слепой водитель? На КАД фура подбила «Субару», ДТП попало на видео

    2158
    15 комментариев

    ДТП на КАД, которое могло бы окончиться трагедией, попало на видео. Запись «от первого лица» была опубликованы автоюристом Артуром Вишенковым 23 июня.

    Артур Вишенков

    На кадрах фура «лягнула» автомобиль Subaru Stella, в салоне которого находился ребенок. Женщина на легковой почти обогнала грузовик, когда тот ни с того ни с сего решил перестроиться, не удостоверившись, что справа от него движется машина. В итоге Subaru закрутило, фура пошла в сторону. Судя по реакции водителя, женщина и маленький пассажир отделались легким испугом.

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    Комментарии (15)

    Alex000
    А на самом деле - повезло, что никто больше не впилился, шанс был.
    Never_Mind
    Всегда стараюсь перегнать фуру. В параллель с ней никогда не еду. Особенно слева от нее.
    Olen
    Нет там никакой слепой зоны, автор на ГАЗ 53 последний раз наверное ездил, если вообще на грузовике ездил?
    На всех современных и не очень тягачах есть небольшое панорамное зеркало справа под основным и в него прекрасно всё видно.
    Водятлу меньше в телефоне сидеть надо было.
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