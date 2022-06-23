Медвежьи спа-процедуры в болоте засняли у деревни под Гатчиной

Необычную картину застал очевидец в Гатчинском районе Ленобласти. Меньше чем в полукилометре от деревни в болоте радостно бултыхался медведь.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Проезжая по вырицкой дороге, в 400 метрах от деревни Красницы, мужчина заметил отдыхающего в болоте медведя, рассказал он в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 23 июня. Мишка увлеченно плескался в затянутой ряской воде буквально в нескольких метрах от дороги.
Но еще больше медвежьих спа-процедур, пожалуй, удивляет бесстрашие оператора, спокойно снимавшего опасного зверя, стоя неподалеку от него.