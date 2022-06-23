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    Медвежьи спа-процедуры в болоте засняли у деревни под Гатчиной

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    Необычную картину застал очевидец в Гатчинском районе Ленобласти. Меньше чем в полукилометре от деревни в болоте радостно бултыхался медведь.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Проезжая по вырицкой дороге, в 400 метрах от деревни Красницы, мужчина заметил отдыхающего в болоте медведя, рассказал он в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 23 июня. Мишка увлеченно плескался в затянутой ряской воде буквально в нескольких метрах от дороги.

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    Но еще больше медвежьих спа-процедур, пожалуй, удивляет бесстрашие оператора, спокойно снимавшего опасного зверя, стоя неподалеку от него.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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