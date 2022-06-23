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    Боевые действия на Украине

    Украина через суд требует от России денег за период, когда российские войска были на окраинах Киева

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    2 комментария

    Министерство юстиции Украины подало иск в Европейский суд по правам человека против России. Власти страны требуют вывода войск и денежной компенсации.

    Как пишет ТАСС, минюст Украины в действиях России видит нарушение прав человека. «В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам», — цитирует ТАСС слова министра юстиции Украины Дениса Малюська.

    Компенсации министерство требует за период с 24 февраля по 7 апреля, когда российские войска находились неподалеку от Киева.

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    Комментарии (2)

    Трындин
    Сомалийские пираты скоро поедут на незалежную - повышать квалификацию!
    VKuser1453803
    Так ещё побываем...
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