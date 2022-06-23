Украина через суд требует от России денег за период, когда российские войска были на окраинах Киева

Министерство юстиции Украины подало иск в Европейский суд по правам человека против России. Власти страны требуют вывода войск и денежной компенсации.
Как пишет ТАСС, минюст Украины в действиях России видит нарушение прав человека. «В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам», — цитирует ТАСС слова министра юстиции Украины Дениса Малюська.
Компенсации министерство требует за период с 24 февраля по 7 апреля, когда российские войска находились неподалеку от Киева.