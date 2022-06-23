Рязанские депутаты закончили обсуждение местных вопросов угрозами засунуть микрофон «в одно место»

Как сообщает издание рзн.инфо, конфликт имел место быть 23 июня. Некоторые народные избранники поторопились по своим делам в тот момент, когда заседание еще не закончилось. Один из депутатов призвал коллег обратить внимание на обсуждаемый вопрос, он касался коммунальной аварии. Избранный от района, где и была авария, депутат Андрей Сидоров был в числе тех, кто уже встал со своего кресла. После реплики о том, что уходить рано, состоялся такой диалог:

Заседание депутатов парламента Рязанской области закончилось угрозами в адрес одного из депутатов засунуть микрофон «в одно место». Оскорбленный намерен обратиться в полицию.

— Кто куда ушёл? Ещё раз спрашиваю, кто куда ушёл?

— Микрофон возьмите и говорите.

— Я тебе щас микрофон в одно место засуну!

Сидоров комментировать свои слова не стал. Как пишет рзн.инфо, получивший угрозу народный избранник намерен обратиться в полицию. Конфликт станет предметом рассмотрения на комиссии по этике.