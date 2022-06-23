Госкорпорация ВЭБ готова продать долю в ФК ЦСКА

ВЭБ.РФ заявила о намерении выйти из капитала футбольного клуба ЦСКА. Корпорация ждет рыночное предложение.
О планах корпорации избавиться от актива 23 июня пишет РБК. Произойдет это, когда ВЭБ.РФ «получит рыночное предложение от «качественного стратегического инвестора». «ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенными на ЦСКА ограничениями», — добавили в корпорации, которая три года назад стала владельцем 75% акций клуба.
В отношении ЦСКА и других активов ВЭБ.РФ с началом спецоперации были введены американские санкции.