«Не могу представить Юру старым», — режиссер Игудин рассказал о тридцатилетней дружбе с Шатуновым

Про Юрия Шатунова рассказал «Фонтанке» его друг и коллега режиссер Александр Игудин, знакомый с Шатуновым более 30 лет. Он работал первым пресс-атташе «Ласкового мая», снимал клипы артиста и дружил с ним:

— Юра был искренний, честный, порядочный человек. Я горжусь, что мы с ним были друзьями. Мы познакомились осенью 1988 года, когда я пришел брать у него интервью для газеты «Ленинские искры». Недавно мы с ним вспоминали, как Юра тогда убежал из гримерки и отказался отвечать на мои вопросы. Потому что в те годы на фоне бешеной популярности Юру просто осаждали журналисты. Когда тебе 15 лет и на тебя обрушивается лавина фанатской славы, редко какая психика в состоянии это выдержать. Юра Шатунов был самым известным человеком в СССР после Горбачева, на одном уровне с Цоем. Да что говорить, даже сегодня любой человек на улице, если он жил в 80-е, сможет продолжить строчку из его песни. Тогда же Юра старался закрыться от лишнего внимания, оградить себя от него. С того неудачного интервью началась наша многолетняя дружба: я стал пресс-атташе «Ласкового мая», писал про них, а потом начал снимать. Первая моя съемка, где я только помогал, — это видео «Розовый вечер» 1989 года. Практически все последние музыкальные видео Юры снимал я: «Забудь», «Седая ночь», «Не бойся!», «От белых роз» и многие другие. Его последний клип «Заметает листья снег» — кстати, слова к песне написал Сергей Кузнецов, а музыку — сам Юра, — мы сняли в пандемию дистанционно.



Для него очень важной была победа в суде, который вернул ему право исполнять песни «Ласкового мая». Но Юра не особенно переживал из-за суда — когда за спиной такой огромный путь на сцене, когда ты повидал всякого на своем пути, трудно всерьез из-за чего-то волноваться. Юра был спокоен. Он знал, что правда на его стороне, и это только дело времени.

Он был очень самодостаточным человеком, он получил свою популярность, и большего ему было не нужно. Он прекрасно осознавал, что сейчас другое время, другая страна и другие герои. Но он был счастлив как артист, потому что у него была своя публика. Та публика, которая исключительно ему верна. Есть артисты модные — сегодня их слушают, а завтра забудут. У Юры была четко своя аудитория, которая всегда его будет любить.



В конце 80-х, когда надо было из провинциала создать образ супергероя, мы придумывали ему имидж. Одежда, начесы, побрякушки — это было частью имиджа, мода конца 80-х. То, как жил и выглядел Юра в последние годы, — это уже не имидж, а его настоящий образ.

Юра жил музыкой. Многие профессиональные артисты относятся к своему занятию просто как к работе, занимаются параллельно бизнесом, заводят другие дела. Для Юры существовало только его творчество. В последние годы он стал себя пробовать в роли композитора, соавтора и аранжировщика. Был сюжет на НТВ, где корреспондент спрашивает, что для него значат эти песни. А Юра отвечает: «Это моя жизнь».



Он увлекался рыбалкой, хоккеем, картингом. Рядом с его домом в Германии можно было ловить рыбу, что он с удовольствием делал. В общем такие простые и понятные мужские увлечения. Волновался, как и все мужчины нашего возраста, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы была профессиональная востребованность. И все это у него было. Сейчас проходил большой его концертный тур, по-моему, около ста пятидесяти концертов. Половина уже состоялась. В понедельник мы созванивались и обсуждали планы по восстановлению огромных архивов из гастрольной жизни, которые были сняты на VHS.

