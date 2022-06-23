«Не могу представить Юру старым», — режиссер Игудин рассказал о тридцатилетней дружбе с Шатуновым

Про Юрия Шатунова рассказал «Фонтанке» его друг и коллега режиссер Александр Игудин, знакомый с Шатуновым более 30 лет. Он работал первым пресс-атташе «Ласкового мая», снимал клипы артиста и дружил с ним:
— Юра был искренний, честный, порядочный человек. Я горжусь, что мы с ним были друзьями. Мы познакомились осенью 1988 года, когда я пришел брать у него интервью для газеты «Ленинские искры». Недавно мы с ним вспоминали, как Юра тогда убежал из гримерки и отказался отвечать на мои вопросы. Потому что в те годы на фоне бешеной популярности Юру просто осаждали журналисты. Когда тебе 15 лет и на тебя обрушивается лавина фанатской славы, редко какая психика в состоянии это выдержать. Юра Шатунов был самым известным человеком в СССР после Горбачева, на одном уровне с Цоем. Да что говорить, даже сегодня любой человек на улице, если он жил в 80-е, сможет продолжить строчку из его песни. Тогда же Юра старался закрыться от лишнего внимания, оградить себя от него. С того неудачного интервью началась наша многолетняя дружба: я стал пресс-атташе «Ласкового мая», писал про них, а потом начал снимать. Первая моя съемка, где я только помогал, — это видео «Розовый вечер» 1989 года. Практически все последние музыкальные видео Юры снимал я: «Забудь», «Седая ночь», «Не бойся!», «От белых роз» и многие другие. Его последний клип «Заметает листья снег» — кстати, слова к песне написал Сергей Кузнецов, а музыку — сам Юра, — мы сняли в пандемию дистанционно.
Для него очень важной была победа в суде, который вернул ему право исполнять песни «Ласкового мая». Но Юра не особенно переживал из-за суда — когда за спиной такой огромный путь на сцене, когда ты повидал всякого на своем пути, трудно всерьез из-за чего-то волноваться. Юра был спокоен. Он знал, что правда на его стороне, и это только дело времени.
Он был очень самодостаточным человеком, он получил свою популярность, и большего ему было не нужно. Он прекрасно осознавал, что сейчас другое время, другая страна и другие герои. Но он был счастлив как артист, потому что у него была своя публика. Та публика, которая исключительно ему верна. Есть артисты модные — сегодня их слушают, а завтра забудут. У Юры была четко своя аудитория, которая всегда его будет любить.
В конце 80-х, когда надо было из провинциала создать образ супергероя, мы придумывали ему имидж. Одежда, начесы, побрякушки — это было частью имиджа, мода конца 80-х. То, как жил и выглядел Юра в последние годы, — это уже не имидж, а его настоящий образ.
Юра жил музыкой. Многие профессиональные артисты относятся к своему занятию просто как к работе, занимаются параллельно бизнесом, заводят другие дела. Для Юры существовало только его творчество. В последние годы он стал себя пробовать в роли композитора, соавтора и аранжировщика. Был сюжет на НТВ, где корреспондент спрашивает, что для него значат эти песни. А Юра отвечает: «Это моя жизнь».
Он увлекался рыбалкой, хоккеем, картингом. Рядом с его домом в Германии можно было ловить рыбу, что он с удовольствием делал. В общем такие простые и понятные мужские увлечения. Волновался, как и все мужчины нашего возраста, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы была профессиональная востребованность. И все это у него было. Сейчас проходил большой его концертный тур, по-моему, около ста пятидесяти концертов. Половина уже состоялась. В понедельник мы созванивались и обсуждали планы по восстановлению огромных архивов из гастрольной жизни, которые были сняты на VHS.
Я сейчас поймал себя на мысли, что не могу представить Юру старым. Как Элвис Пресли, как Майкл Джексон, как Цой, он ушел, потому что, как это ни горько, выполнил свою миссию здесь, на Земле. Вы можете себе представить старого человека, который поет «Белые розы»? Я — нет.
О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Ему было 48 лет.