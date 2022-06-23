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    Пенсионерку с раком мозга нашли на путях в Петербурге. Перед смертью она поссорилась с сыном

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    2 комментария

    Пенсионерку с серьёзной болезнью нашли лежащей у станции метро в Выборгском районе Петербурга. Врачи попытались ей помочь, но не смогли.

    Вечером 23 июня горожане заметили женщину, которая лежала на трамвайных путях у метро «Удельная». На место прибыли медики, которые забрали 89-летнюю петербурженку — она скончалась в карете скорой помощи, сообщили в пресс-службе главка.

    По словам врачей, пенсионерка давно болела раком мозга. Перед смертью она поссорилась с сыном, что ухудшило её самочувствие. Известно, что погибшая вела маргинальный образ жизни, таких же взглядов придерживается её сын.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (2)

    Алешик
    Интересно,в чем же выражалась эта маргинальность?🤔🤔
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