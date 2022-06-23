Прощаемся с Nike, Cisco и Microsoft: новости о санкциях и спецоперации за 23 июня

Сейчас Nike распродает остатки Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 23 июня. Nike окончательно уходит из России

Магазины Nike в России распродают запасы, когда они закончатся, компания прекратит работу в России. Сайт и мобильное приложение Nike будут недоступны. Об этом сообщает Reuters.

Ранее компания уже заявляла, что не нашла способов доставлять товары в Россию и не продлила лицензию российскому франчайзи. Решение было принято после трех месяцев приостановки работы. А компания Cisco — из России и Республики Беларусь

Американская компания Cisco, разработчик и поставщик сетевого оборудования для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий, тоже покидает Россию. И Республику Беларусь заодно. На сайте компании говорится, что принято решение начать планомерное сворачивание бизнеса.

— Мы будем напрямую связываться с клиентами, партнерами и поставщиками для решения наших финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и соглашения о программном обеспечении в той мере, в какой это разрешено применимыми законами и правилами, — говорится в сообщении.

И Microsoft тоже пообещал сокращать бизнес в России, «пока ничего не останется»

Президент Microsoft Брэд Смит в интервью Washington Post заявил, что компания сокращает свой бизнес в России. — Что касается России, то мы всё сильнее сокращаем свой бизнес и будем это делать до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего, — заявил он.



В марте Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России. В начале июня стало известно, что компания значительно сократит бизнес в России.

В России начали продавать технику, ввезенную по параллельному импорту В российских магазинах начали появляться товары, ввезенные по недавно введенной схеме параллельного импорта. Как сообщает РИА Новости, это подтвердила пресс-служба Ozon — на площадке появились популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по этому механизму. «Коммерсант» также сообщил, что «Связной» стал первым российским ритейлером, который начал ввозить электронику через параллельный импорт.

Коллекция Эрмитажа больше не выставляется в Европе и США Художественные произведения из коллекции Эрмитажа временно не будут выставляться в США и странах Европы. Пока ограничение введено на год. — Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков, — сообщается на сайте музея.

21 июня 2022 года в музей вернулись картины Тициана «Портрет молодой женщины» и Кариани «Искушение» — это последние произведения из собрания музея, которые были планово возвращены с заграничной выставки.



ICAO сомневается в безопасности полетов в России Входящая в структуру ООН Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила опасения за безопасность полетов в России. Организация видит проблему в том факте, что российские самолеты зарегистрированы в реестрах разных стран, пишет РБК. ICAO предупредила, что, если российские власти не решат ее до 14 сентября, страна может получить статус страны с проблемами обеспечения авиабезопасности. В крайнем случае Россию могут исключить из ICAO.

В Минцифры заявили о DDoS-атаке на «Госуслуги» со стороны Украины

В Минцифры сообщили о DDoS-атаке на сайт «Госуслуги». Министерство утверждает, что атака идет со стороны Украины. — Атаки ведутся не только на портал «Госуслуги», но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России, — заявили в ведомстве.

Европарламент поддержал получение Украиной статуса кандидата в ЕС Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Это решение дает четкий сигнал Европейскому совету, предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято вечером 23 июня. Для дальнейшего продвижения стране предстоит провести серьезные реформы и деолигархизацию страны. Резолюция также призывает предоставить аналогичный статус Грузии, если правительство страны выполнит указанные условия. Новые санкции от Великобритании Великобритания ввела очередной пакет санкций. Он включает запрет на поставку в Россию фунтов и евро, авиатоплива, товаров и технологий, связанных с работой в море, а также запрет на оказание финансовых услуг.

Лидеры стран «большой семерки» усилят давление на Россию Как сообщает Reuters, на следующей неделе появится новый пакет санкций от стран G7. Пакет предложений по усилению давления на Россию планируется представить на саммите G7, который пройдет 26–28 июня в Мюнхене, после него в Мадриде состоится саммит лидеров стран НАТО. Евросоюз пересмотрит санкционные директивы, чтобы избежать блокады Калининграда Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен вводить блокаду Калининграда, санкционные директивы, ограничивающие транзит, будут пересмотрены. Литва, по его словам, ввела ограничения на сухопутный транзит между Калининградом и остальной Россией, действуя в соответствии с санкциями Евросоюза, речи о блокаде Калининграда не идет.

Литва запретила России провозить транзитом в Калининградскую область ряд товаров 18 июня. В МИД РФ заявили, что действия Литвы открыто враждебны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что будут выработаны ответные меры.