В Ленинградском зоопарке показали новый дом для полосатых мангустов

В Ленинградском зоопарке вольер для полосатых мангустов дополнили двухэтажной башней. Теперь животные, от беготни которых рябит в глазах, смогут развлекаться, спускаясь с пристроенной к ней горки.

В пресс-службе зоопарка 23 июня рассказали и о других применениях нового дома — там они смогут укрываться от солнца, отдыхать, прыгать и играть в прятки.