В Ленинградском зоопарке показали новый дом для полосатых мангустов

В Ленинградском зоопарке вольер для полосатых мангустов дополнили двухэтажной башней. Теперь животные, от беготни которых рябит в глазах, смогут развлекаться, спускаясь с пристроенной к ней горки.
В пресс-службе зоопарка 23 июня рассказали и о других применениях нового дома — там они смогут укрываться от солнца, отдыхать, прыгать и играть в прятки.
Автор: Ленинградский зоопарк
Судя по видеозаписи в сообществе, здание вполне вместительно, несмотря на небольшие размеры — животные без труда заходят внутрь друг за дружкой. Может быть и так, что дружных зверят совсем не смущает теснота.