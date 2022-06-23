    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    Как будем отдыхать в 2023-мСмерть ШатуноваКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Ленинградском зоопарке показали новый дом для полосатых мангустов

    143
    обсудить

    В Ленинградском зоопарке вольер для полосатых мангустов дополнили двухэтажной башней. Теперь животные, от беготни которых рябит в глазах, смогут развлекаться, спускаясь с пристроенной к ней горки.

    В пресс-службе зоопарка 23 июня рассказали и о других применениях нового дома — там они смогут укрываться от солнца, отдыхать, прыгать и играть в прятки.

    Автор: Ленинградский зоопарк

    Судя по видеозаписи в сообществе, здание вполне вместительно, несмотря на небольшие размеры — животные без труда заходят внутрь друг за дружкой. Может быть и так, что дружных зверят совсем не смущает теснота.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close