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    В туалете парка 300-летия завелись мошенники

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    4 комментария

    В парке 300-летия Санкт-Петербурга неизвестный мужчина требовал оплатить у посетителей проход в общественный туалет, пожаловалась накануне местная жительница в группе «Наш Приморский район» во «ВКонтакте». Корреспондент «Фонтанки» попробовал разобраться в ситуации.

    «Получив от меня отказ в оплате, удалился из женского туалета, но, думаю, с некоторых этому мошеннику удастся получить деньги», — рассказала в социальной сети Ольга, приложив фотографию мужчины в синей спецформе.

    После столкновения с бдительной гражданкой неизвестный, по словам женщины, спал на месте, которое обычно занимает оператор туалета. Журналист «Фонтанки» доехал до места и убедился, что мужчина действительно отдыхал в туалете «Водоканала». На месте его уже не было и требовать платы за вход с нас никто не стал.

    «Здесь что написано, девушка, читать ведь умеем? Это ж не моя прихоть. Было вчера, а это сегодня», — раздраженно пояснила оператор, указывая на объявление «Туалет работает в бесплатном режиме». По словам женщины, на этой точке она работает первый день, а человека с фото узнать не может.

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    Пресс-служба «Водоканала» в ответ на вопрос «Фонтанки» призвала петербуржцев быть внимательными: «С 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского «Водоканала», перешли в режим эксплуатации без взимания платы с посетителей для удобства жителей и гостей города».

    Ситуацию в парке 300-летия в предприятии не подтвердили, но и не опровергли: «Человек, о котором очевидец упоминает в посте, не имеет никакого отношения к работе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». О подобных случаях мошенничества сообщайте в правоохранительные органы».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    Может Остап Ибрагимович подобным образом познакомиться решил?
    274655793
    Галкин-фсе…
    274655793
    Нужно проверить всех Галкиных, я считаю.

    Галкиным нельзя доверять.
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