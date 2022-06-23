В туалете парка 300-летия завелись мошенники

В парке 300-летия Санкт-Петербурга неизвестный мужчина требовал оплатить у посетителей проход в общественный туалет, пожаловалась накануне местная жительница в группе «Наш Приморский район» во «ВКонтакте». Корреспондент «Фонтанки» попробовал разобраться в ситуации. «Получив от меня отказ в оплате, удалился из женского туалета, но, думаю, с некоторых этому мошеннику удастся получить деньги», — рассказала в социальной сети Ольга, приложив фотографию мужчины в синей спецформе.

После столкновения с бдительной гражданкой неизвестный, по словам женщины, спал на месте, которое обычно занимает оператор туалета. Журналист «Фонтанки» доехал до места и убедился, что мужчина действительно отдыхал в туалете «Водоканала». На месте его уже не было и требовать платы за вход с нас никто не стал.

«Здесь что написано, девушка, читать ведь умеем? Это ж не моя прихоть. Было вчера, а это сегодня», — раздраженно пояснила оператор, указывая на объявление «Туалет работает в бесплатном режиме». По словам женщины, на этой точке она работает первый день, а человека с фото узнать не может.

Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



