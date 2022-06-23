В туалете парка 300-летия завелись мошенники

В парке 300-летия Санкт-Петербурга неизвестный мужчина требовал оплатить у посетителей проход в общественный туалет, пожаловалась накануне местная жительница в группе «Наш Приморский район» во «ВКонтакте». Корреспондент «Фонтанки» попробовал разобраться в ситуации.
«Получив от меня отказ в оплате, удалился из женского туалета, но, думаю, с некоторых этому мошеннику удастся получить деньги», — рассказала в социальной сети Ольга, приложив фотографию мужчины в синей спецформе.
После столкновения с бдительной гражданкой неизвестный, по словам женщины, спал на месте, которое обычно занимает оператор туалета. Журналист «Фонтанки» доехал до места и убедился, что мужчина действительно отдыхал в туалете «Водоканала». На месте его уже не было и требовать платы за вход с нас никто не стал.
«Здесь что написано, девушка, читать ведь умеем? Это ж не моя прихоть. Было вчера, а это сегодня», — раздраженно пояснила оператор, указывая на объявление «Туалет работает в бесплатном режиме». По словам женщины, на этой точке она работает первый день, а человека с фото узнать не может.
Пресс-служба «Водоканала» в ответ на вопрос «Фонтанки» призвала петербуржцев быть внимательными: «С 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского «Водоканала», перешли в режим эксплуатации без взимания платы с посетителей для удобства жителей и гостей города».
Ситуацию в парке 300-летия в предприятии не подтвердили, но и не опровергли: «Человек, о котором очевидец упоминает в посте, не имеет никакого отношения к работе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». О подобных случаях мошенничества сообщайте в правоохранительные органы».