Умер Юрий Шатунов — любимец девочек в конце 80-х. Солист группы «Ласковый май». Будущую звезду «ковали» в Оренбургском интернате № 2. Затем — судьбоносная встреча с продюсером Андреем Разиным. В руки которого попала «кустарная» запись альбома. И вскоре «Ласковый май» заколесил по СССР. Устанавливая рекорды по количеству концертов в день. Говорят, помогали «запасные составы». На пике популярности, в 91-м году, Юра уходит из группы и начинает сольную карьеру. Перебирается в Германию, где учится на звукорежиссера. Женится и дважды становится отцом. Параллельно по-прежнему дает концерты. И судится со своим уже бывшим руководителем Разиным — за право исполнять «Белые розы» и еще 26 песен. Выиграть суд удалось за день до смерти. Он умер в ночь на 23 июня результате острой сердечной недостаточности.
От детдомовца до вечного символа 80-х — каким запомним Юру Шатунова
Умер Юрий Шатунов — любимец девочек в конце 80-х. Солист группы «Ласковый май». Будущую звезду «ковали» в Оренбургском интернате № 2. Затем — судьбоносная встреча с продюсером Андреем Разиным. В руки которого попала «кустарная» запись альбома. И вскоре «Ласковый май» заколесил по СССР. Устанавливая рекорды по количеству концертов в день. Говорят, помогали «запасные составы». На пике популярности, в 91-м году, Юра уходит из группы и начинает сольную карьеру. Перебирается в Германию, где учится на звукорежиссера. Женится и дважды становится отцом. Параллельно по-прежнему дает концерты. И судится со своим уже бывшим руководителем Разиным — за право исполнять «Белые розы» и еще 26 песен. Выиграть суд удалось за день до смерти. Он умер в ночь на 23 июня результате острой сердечной недостаточности.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.