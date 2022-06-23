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    От детдомовца до вечного символа 80-х — каким запомним Юру Шатунова

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    1 комментарий

    Умер Юрий Шатунов — любимец девочек в конце 80-х. Солист группы «Ласковый май». Будущую звезду «ковали» в Оренбургском интернате № 2. Затем — судьбоносная встреча с продюсером Андреем Разиным. В руки которого попала «кустарная» запись альбома. И вскоре «Ласковый май» заколесил по СССР. Устанавливая рекорды по количеству концертов в день. Говорят, помогали «запасные составы». На пике популярности, в 91-м году, Юра уходит из группы и начинает сольную карьеру. Перебирается в Германию, где учится на звукорежиссера. Женится и дважды становится отцом. Параллельно по-прежнему дает концерты. И судится со своим уже бывшим руководителем Разиным — за право исполнять «Белые розы» и еще 26 песен. Выиграть суд удалось за день до смерти. Он умер в ночь на 23 июня результате острой сердечной недостаточности.

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    Комментарии (1)

    266179257
    Как бы к нему не относился-эпоха ушла.
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