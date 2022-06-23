«Сына Юрой назвала». Перед смертью Шатунов получил книгу стихов о себе от той, чью жизнь изменил

На своем предпоследнем концерте, который прошел 19 июня в Люберцах, Юрий Шатунов получил, кроме цветов, игрушек, рыболовных снастей и напитков, необычный творческий подарок — книгу стихов о себе. Ее написала и издала жительница Гатчины Елена Данилова, поклонница артиста.

Фото: Скриншот youtube.com Поделиться Поделиться





Выход целой иллюстрированной книги стихов удивил даже соратников Шатунова: восхищенная реакция музыканта и продюсера Игоря Маркса осталась на видео.

Счастлива была и Елена: сама она не смогла присутствовать на концерте в Люберцах — книги передавала ее знакомая, помогавшая с публикацией. Но за несколько дней до того автор видела звезду лично — правда, тогда книга еще не была готова.

«Я являюсь поклонницей Юрия Шатунова с самого детства, с далеких 1980-х, — с тех самых пор, когда впервые услышала хрустальный голос этого мальчика», — рассказывает Елена на своем YouTube-канале, где разместила аудиовариант издания.



«Моя муза, моя любовь, человек, который изменил мою жизнь и вдохновил на творчество — самый лучший артист во Вселенной», — так называет она солиста «Ласкового мая».

Первое стихотворение в книге, опубликованное без названия, посвящено рождению «Ласкового мая».

«Собрав детдомовских однажды пацанов

И написав хитовых пару песен,

Не знал тогда Серёжка Кузнецов,

Насколько станет он потом известен.

И Юрка был тогда лишь пацаном,

И грезил он о клюшке и хоккее.

«Какие песни, Кузя, ты о чём?

У нас же матч, отстань со своим пеньем».



Так говорил в то время Шатунов.

А Кузя уговаривал и ждал.

И как-то раз, не сняв даже коньков,

Юрка пришёл и песню записал.

Мальчишка одним словом, что сказать.

Футбол, хоккей и ветер в голове.

Не думал и не мог тогда он знать,

Какие перемены ждут в судьбе.

Мешками будет письма получать,

И слёзы девичьи все будут лишь о нём,

Что будет стадионы собирать…

Всё это будет, будет, но потом... »

Жительница Гатчины рассказала «Фонтанке», что «свою любовь пронесла через всю жизнь» и уход Юрия для нее — «огромная утрата».



«Стихи о Юре стала писать ещё в школьные годы, но прошлые записи не сохранились, — призналась Елена Данилова. — Во времена популярности «Ласкового мая» на концерт сходить не удалось. Вернее, попытки были три раза, но Юры там не было, лжемаи тогда колесили по всей стране. Время шло, я вышла замуж, дом, дети, семья... Стихи тогда уже не писала о Юре, но его песни слушала постоянно. И сына Юрой назвала в честь любимого артиста. В общем, долгое время я просто тихо наслаждалась творчеством Юрия, пока однажды он не приехал в наш город».



Вживую впервые поклонница увидела звезду в 2014 году.

«Эмоции были непередаваемые, — вспоминает она. — Сердце стучало 120 ударов в минуту, слëзы из глаз... Но тогда я не смогла побороть своë смущение и подойти к сцене. Боялась, что больные ноги подведут и я упаду прямо возле сцены… Этот концерт, встреча с первой любовью моей юности так впечатлили меня, что именно после него я снова стала писать стихи о Юре. Они просто сами ложились на бумагу, не успевала записывать. И так продолжалось по сей день… Но книгу издать я так и не решалась. А в июне случилось чудо».



Билет на концерт в город Дубна 2 июня Елене, инвалиду с детства, страдающей ДЦП, подарили друзья и фан-сообщество, оплатив дорогу: на тот момент поклонница, ранее трудившаяся в медицине, не могла работать по состоянию здоровья.

«Концерт был, как всегда, бомбический, но для меня особенный, потому что я решила во что бы то ни стало подойти к сцене, — рассказала она «Фонтанке». — И я сделала это, правда с помощью охранника, и чуть не завалилась на сцену. Юра, увидев это, подошёл ко мне, тепло улыбнулся, я стала с волнением рассказывать, как долго я к нему добиралась из Гатчины, а он улыбнулся и сказал: «Да я бы сам к вам приехал, что уж там...» Обычно Юра не очень охотно пожимает руки своим поклонницам. А здесь я даже не просила, просто протянула ему руку, и он очень тепло еë пожал и, кажется, не отпускал целую вечность...»



Встреча, по словам женщины, поменяла ее жизнь.

«Я долгое время была без работы, после травмы перенесла две операции на колено. Два года сидела дома. И вот после концерта в Дубне, а скорее всего, после Юриного рукопожатия в моей жизни началась светлая полоса. Мне предложили работу», — поделилась она.



Елена состояла в творческом диалоге с Шатуновым: одно из последних написанных ею стихотворений — 8 июня 2022 года — было откликом на стихотворение самого Юрия «Когда я закончу», которое он накануне разместил в блоге. В нем певец говорил о смерти, рассуждая о том, зачем он «играет звезду», зачем «родился и рос», что оставит после себя и что его ждет.

Данилова в свою очередь заверила звезду стихотворением, в котором были строки:

Зачем ты пришëл в этот мир?

Затем, чтоб розы цвели.

Чтоб песни твои, наш Кумир,

Добро и свет всем несли.

Чтоб голос волшебный твой

Спасал нас от разных бед

Ты только твори и пой!

И точно наступит рассвет.

Елена надеется, что певец успел прочитать стихи о ее любви к нему.



«Пишу, и слëзы льются, — делится она. — Как жить теперь без его волшебного голоса, как жить без моей Музы? Не верю, что его больше нет. Пустота в душе, и только слëзы и голос Юры в наушниках...»

