ЗакС запретит оформлять в частную собственность недвижимость на городской «инвестиционной» земле

В Петербурге на государственных участках, где планируется реализация инвестиционного проекта, будет запрещено оформлять в частную собственность объекты недвижимости, исключение составляют случаи на основании сервитута. Соответствующий законопроект парламент города принял на заседании в первом чтении 23 июня.

Инициатива вносит корректировки в городской закон «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга». Авторы предложили ввести норму, которая запрещает обременять «инвестиционный» участок правами третьих лиц или оформлять на таких участках недвижимость в частную собственность.



Исключение делается для сооружений, строительство которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута или объектов, предназначенных для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

