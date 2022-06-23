ЗакС запретит оформлять в частную собственность недвижимость на городской «инвестиционной» земле

В Петербурге на государственных участках, где планируется реализация инвестиционного проекта, будет запрещено оформлять в частную собственность объекты недвижимости, исключение составляют случаи на основании сервитута. Соответствующий законопроект парламент города принял на заседании в первом чтении 23 июня.
Инициатива вносит корректировки в городской закон «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга». Авторы предложили ввести норму, которая запрещает обременять «инвестиционный» участок правами третьих лиц или оформлять на таких участках недвижимость в частную собственность.
Исключение делается для сооружений, строительство которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута или объектов, предназначенных для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Законопроект разработала парламентская комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам.