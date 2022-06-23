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    В Петербурге рассматривают законопроект, по которому подростки-пенсионеры могут получать и зарплату, и соцвыплаты

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    В Петербурге депутаты отменяют норму которая «отнимает» у подростков-пенсионеров социальные выплаты на то время, пока они работают и получают зарплату. Заксобрание на заседании 23 июня приняло инициативу в первом чтении.

    По действующему законодательству дети-инвалиды и оставшиеся без кормильца получают социальную доплату к пенсии. Но выплаты не производятся в тот период, когда они выходят на работу. Таким образом, детям-пенсионерам фактически приходится выбирать: трудоустройство или соцвыплата.

    Законопроект отменяет это положение, и после того, как он вступит в силу, дети-пенсионеры, даже работая, не теряют право на социальную доплату.

    Авторами законопроекта является группа депутатов: Денис Четырбок, Павел Крупник, Марина Макарова и Александр Ржаненков.

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