В Петербурге рассматривают законопроект, по которому подростки-пенсионеры могут получать и зарплату, и соцвыплаты

В Петербурге депутаты отменяют норму которая «отнимает» у подростков-пенсионеров социальные выплаты на то время, пока они работают и получают зарплату. Заксобрание на заседании 23 июня приняло инициативу в первом чтении.

По действующему законодательству дети-инвалиды и оставшиеся без кормильца получают социальную доплату к пенсии. Но выплаты не производятся в тот период, когда они выходят на работу. Таким образом, детям-пенсионерам фактически приходится выбирать: трудоустройство или соцвыплата.