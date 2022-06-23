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    Украинцы сказали, где будут выдавать визы россиянам

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    Визовые центры VFS Global в восьми городах России начнут выдавать визы Украины россиянам, сообщили в украинском МИД.

    Как сообщили в ведомстве 23 июня, заявления граждан России на визу будут принимать в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

    Граждане России, которые находятся за пределами страны, должны будут обращаться в диппредставительства Украины по месту фактического пребывания.

    В МИД отдельно уточнили, что получение визы не будет гарантией въезда в страну. Финальное решение за украинскими пограничниками.

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