Ради выпускников в петербургских реках и каналах скосили водоросли

Перед «Алыми парусами» в центре Петербурга устроили уборку на реках и каналах. На полигон вывезли почти две сотни кубометров мусора и водорослей.
Накануне праздника выпускников специалисты СПб ГУП «Экострой» почистили акватории Большой Невы на участке от Благовещенского до Литейного моста и всех прилегающих водотоках в центре Петербурга, сообщает 23 июня пресс-служба предприятия. На реках и каналах Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского районов собрали мусор и наплавные загрязнения, а также скосили водную растительность.
Водоросли в реках и каналах косят при помощи специальной лодки-косы. После растительность собирают и вывозят. Всего за предпраздничную уборку на полигон вывезли 189 кубометра мусора и водной растительности.