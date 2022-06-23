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    Ради выпускников в петербургских реках и каналах скосили водоросли

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    2 комментария

    Перед «Алыми парусами» в центре Петербурга устроили уборку на реках и каналах. На полигон вывезли почти две сотни кубометров мусора и водорослей.

    Фото: Пресс-служба СПб ГУП «Экострой»
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    Накануне праздника выпускников специалисты СПб ГУП «Экострой» почистили акватории Большой Невы на участке от Благовещенского до Литейного моста и всех прилегающих водотоках в центре Петербурга, сообщает 23 июня пресс-служба предприятия. На реках и каналах Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского районов собрали мусор и наплавные загрязнения, а также скосили водную растительность.

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    Водоросли в реках и каналах косят при помощи специальной лодки-косы. После растительность собирают и вывозят. Всего за предпраздничную уборку на полигон вывезли 189 кубометра мусора и водной растительности.

    Фото: Пресс-служба СПб ГУП «Экострой»

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    Комментарии (2)

    Софокл Аристархович
    Почему то всегда считал, что чистку любых водоемов следует производить не для кого-то конкретно (в данном случае - выпускников), а вообще - НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ! Более того - РЕГУЛЯРНО!
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