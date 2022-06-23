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    Не праздничный и слишком развязный рок. Выпускникам в Екатеринбурге запретили песни Земфиры и «Мумий Тролля»

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    7 комментариев

    Выпускники гимназии №9 в Екатеринбурге готовили номера на последний звонок под песни Земфиры «До свиданья, мой любимый город» и группы «Мумий Тролль» — «Владивосток 2000». В последний момент программу пришлось отменить.

    О решении руководства гимназии изданию 66.RU рассказал отец одной из выпускниц. По его словам, выпускной в школе 23 июня, но с утра стало известно, что Земфира и Лагутенко оказались под запретом. «Они хотели сыграть. Сегодня им сообщили, что эти песни играть на выпускном нельзя: «потому что там есть слова «граната», «убивают» и «стреляют», рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание». Другие песни тоже играть нельзя, потому что эти были утверждены заранее, а новые уже поздно утверждать», — цитирует издание отца выпускницы.

    До детей эту информацию донес учитель, который сам был задействован в выступлении в качестве гитариста. Якобы запрет прозвучал на уровне областного правительства. Позже с отцом девушки связалась директор школы и опровергла вмешательство руководства региона. Ее мотивация: «Песни не праздничные и не соответствуют общей канве вечера».

    Земфира с началом спецоперации уехала из России. Лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко прекратил концертную деятельность из-за своей пацифистской позиции.

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    Комментарии (7)

    над рекой Невой стоит дурман
    Забавно , Лагутенко на заре его карьеры в совке тоже запрещали , за его Новую Луну Апреля. Очень актуальная кстати песня.
    tochilshik
    путинские холуи Земляне сейчас самое то.их не запретят.
    SERGEY111
    Надо было под другую песню Земфиры номер ставить , под " Прогулку " .
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