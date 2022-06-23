Не праздничный и слишком развязный рок. Выпускникам в Екатеринбурге запретили песни Земфиры и «Мумий Тролля»

Выпускники гимназии №9 в Екатеринбурге готовили номера на последний звонок под песни Земфиры «До свиданья, мой любимый город» и группы «Мумий Тролль» — «Владивосток 2000». В последний момент программу пришлось отменить.

О решении руководства гимназии изданию 66.RU рассказал отец одной из выпускниц. По его словам, выпускной в школе 23 июня, но с утра стало известно, что Земфира и Лагутенко оказались под запретом. «Они хотели сыграть. Сегодня им сообщили, что эти песни играть на выпускном нельзя: «потому что там есть слова «граната», «убивают» и «стреляют», рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание». Другие песни тоже играть нельзя, потому что эти были утверждены заранее, а новые уже поздно утверждать», — цитирует издание отца выпускницы.