Официальный курс доллара и евро немного укрепился

Центробанк установил официальный курс доллара и евро на 24 июня. Вопреки сложившейся тенденции, валюты чуть прибавили в цене.

В пятницу стоимость доллара составит 53,36 рубля (+0,08 руб.), евро — 55,99 рубля (+0,16 рубля).

В начале валютных торгов на Московской бирже утром 23 июня рубль торговался разнонаправленно по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты на открытии сохранился на уровне закрытия предыдущей сессии, курс европейской, напротив, показывал рост.

По состоянию на 16:17 мск, доллар на бирже стоит 53,2 рубля, евро 55,9 рубля.