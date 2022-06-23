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    Официальный курс доллара и евро немного укрепился

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    4 комментария

    Центробанк установил официальный курс доллара и евро на 24 июня. Вопреки сложившейся тенденции, валюты чуть прибавили в цене.

    В пятницу стоимость доллара составит 53,36 рубля (+0,08 руб.), евро — 55,99 рубля (+0,16 рубля).

    В начале валютных торгов на Московской бирже утром 23 июня рубль торговался разнонаправленно по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты на открытии сохранился на уровне закрытия предыдущей сессии, курс европейской, напротив, показывал рост.

    По состоянию на 16:17 мск, доллар на бирже стоит 53,2 рубля, евро 55,9 рубля.

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    Комментарии (4)

    ЛугаКалуга
    Сколько лет не видели такого курса...хорошо б еще , чтобы по нему действительно поменять можно было)
    СлаваРоссии
    Да! Ручное управление мира Вашингтоном закончилось! 32 года и всё! Больше не будет такого штатовского вранья никогда.
    Денеб
    Экономика на ручном управлении....по-лубянски.......
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