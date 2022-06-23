ЗакС и Смольный поделили полномочия по ГО в Петербурге после проверки управления спецпрограмм президента

Законодательная и исполнительная ветви власти города разделили между собой полномочия в сфере гражданской обороны Петербурга. Соответствующий законопроект губернатора депутаты приняли на заседании 23 июня в первом чтении единогласно.

«У нас прошла проверка главного управления специальных программ президента Российской Федерации по вопросам о подготовке гражданской обороны. Итоги привели к тому, что наше внимание, внимание Петербурга обратили на необходимость разграничения полномочий», — пояснил представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко.