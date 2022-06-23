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    ЗакС и Смольный поделили полномочия по ГО в Петербурге после проверки управления спецпрограмм президента

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    2 комментария

    Законодательная и исполнительная ветви власти города разделили между собой полномочия в сфере гражданской обороны Петербурга. Соответствующий законопроект губернатора депутаты приняли на заседании 23 июня в первом чтении единогласно.

    «У нас прошла проверка главного управления специальных программ президента Российской Федерации по вопросам о подготовке гражданской обороны. Итоги привели к тому, что наше внимание, внимание Петербурга обратили на необходимость разграничения полномочий», — пояснил представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко.

    Инициатива устанавливает, что к компетенции Заксобрания относятся принятие законов в области гражданской обороны и контроль за их исполнением.

    В обязанности Смольного войдут организация мероприятий и составление планов по гражданской обороне, создание и поддержание в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, занимаются подготовкой населения и прочее.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Что-что, а отнимать и делить они научились....ещё с совковых времён......
    hedgehog_
    бумажки поделили. ну круто.
    я то надеялся, что замки на убежищах в заксу отдадут , а ключи в смольную.
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