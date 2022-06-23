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    Скутерист, пьяным уронивший пассажирку на Ветеранов, получил условный срок

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    4 комментария

    Кировский районный суд Петербурга вынес приговор скутеристу, который устроил «пьяное» ДТП минувшим летом. В аварии серьезно пострадала его пассажирка.

    С 6:28 по 6:33 7 июня 2021 года подсудимый, пребывая в состоянии опьянения, управлял скутером Yamaha и перевозил на нем пассажирку, сообщает 23 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. У дома 78 по проспекту Ветеранов он наехал на бордюрный камень, мотоцикл упал на проезжую часть, и пассажирка получила тяжелые травмы. Пройти медосвидетельствование скутерист отказался.

    Дело слушалось в особом порядке. Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ), и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2 года.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Из жизни глубинного народа.....
    VKuser117517
    когда уже при пьяных дтп, перестанут применять выражение "по неосторожности", а заменят его на "умышленное"????
    MidNightWoodpecker
    Теперь, за три с половиной года без прав он бросит пить и научится ездить.
    да здравствует наше правосудие, самое...
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