На Тихорецком и Культуры ограничат движение до середины осени

Дорожный ремонт, строительство светофора и работы на коммуникациях изменят схему движения в Выборгском, Красносельском, Приморском и Курортном районах Петербурга. Новые ограничения вступят в силу с 25 июня.
Самые длительные ограничения ждут Выборгской район. Там будут прокладывать водопровод, в связи с чем до 9 октября ограничат проезд на участке Тихорецкого проспекта от Северного проспекта до Светлановского проспекта и по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до Северного проспекта. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.
До 4 июля для прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта в Красном Селе — на участке Геологической улицы от Ивангородского проспекта до улицы Спирина.
В Зеленогорске до 7 июля ограничат проезд по Невской, Институтской и Инженерной улицам. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.
В Приморском районе для прокладки инженерных сетей до 12 июля будет ограничено движение у дома 7 по Ивинской улице.
А в Песочном до 24 июля ограничат проезд у дома 70 по Ленинградской улице. Там будут устанавливать светофор.