    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    Как будем отдыхать в 2023-мПогода шепчет: на шашлыкиКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На Тихорецком и Культуры ограничат движение до середины осени

    616
    обсудить

    Дорожный ремонт, строительство светофора и работы на коммуникациях изменят схему движения в Выборгском, Красносельском, Приморском и Курортном районах Петербурга. Новые ограничения вступят в силу с 25 июня.

    Самые длительные ограничения ждут Выборгской район. Там будут прокладывать водопровод, в связи с чем до 9 октября ограничат проезд на участке Тихорецкого проспекта от Северного проспекта до Светлановского проспекта и по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до Северного проспекта. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

    До 4 июля для прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта в Красном Селе — на участке Геологической улицы от Ивангородского проспекта до улицы Спирина.

    В Зеленогорске до 7 июля ограничат проезд по Невской, Институтской и Инженерной улицам. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

    В Приморском районе для прокладки инженерных сетей до 12 июля будет ограничено движение у дома 7 по Ивинской улице.

    А в Песочном до 24 июля ограничат проезд у дома 70 по Ленинградской улице. Там будут устанавливать светофор.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close