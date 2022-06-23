На Тихорецком и Культуры ограничат движение до середины осени

Дорожный ремонт, строительство светофора и работы на коммуникациях изменят схему движения в Выборгском, Красносельском, Приморском и Курортном районах Петербурга. Новые ограничения вступят в силу с 25 июня.

Самые длительные ограничения ждут Выборгской район. Там будут прокладывать водопровод, в связи с чем до 9 октября ограничат проезд на участке Тихорецкого проспекта от Северного проспекта до Светлановского проспекта и по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до Северного проспекта. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.



До 4 июля для прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта в Красном Селе — на участке Геологической улицы от Ивангородского проспекта до улицы Спирина.