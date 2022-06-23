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    В Михайловском дворце покажут работы Бориса Кустодиева и Мстислава Добужинского для Городского училищного дома

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    Выставка «Борис Кустодиев и Мстислав Добужинский. Композиции для Городского училищного дома имени Петра Великого (1910–1911)» приурочена к 350-летию Петра I.

    В здании Училищного дома сегодня находится Нахимовское военно-морское училище. Актовый зал там некогда украшали портрет Петра I кисти Бориса Кустодиева, работа Мстислава Добужинского «Пётр I в Голландии» и полотна профессора Академии художеств Дмитрия Кардовского. На экспозиции в Садовом вестибюле дворца вы увидите картину Кустодиева с эскизами к ней, а также эскизы Добужинского — из собрания Русского музея и KGallery.

    Мстислав Добужинский. Петр Великий в Голландии. 1910. Эскиз-вариант картины 1911 года
    Мстислав Добужинский. Петр Великий в Голландии. 1910. Эскиз-вариант картины 1911 годаФото: пресс-служба Русского музея
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    Здание Училищного дома, построенное по проекту Александра Дмитриева, оформляли члены объединения «Мир искусства». Кроме Кустодиева и Добужинского в работе были заняты Александр Бенуа, Дмитрий Кардовский, Василий Кузнецов, Сергей Чехонин. Мирискусники, как известно, любили XVIII век. Интерьеры Училищного дома напоминают о петровском барокко, а в декоре — на изразцовых панелях и каминах — заметны мотивы XVIII столетия.

    Кустодиевский портрет Петра I стал первой для художника монументальной работой. Добужинский также впервые обратился к монументальной живописи, работая над оформлением Училищного дома. Он выбрал темой композиции пребывание Петра в Голландии, так как интересовался этой темой и хорошо её знал. Его масштабное полотно (400 на 550 см) находилось в том же актовом зале, что и работа Кустодиева, но не сохранилось. На выставке вы увидите эскизы к ней.

    Борис Кустодиев. Голова Петра Великого, 1910. Эскиз для панно «Петр Великий»
    Борис Кустодиев. Голова Петра Великого, 1910. Эскиз для панно «Петр Великий»Фото: пресс-служба Русского музея
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    В разное время в бывшем Училищном доме были детский дом, школа, электротехникум. Бесследно исчезли полотно Добужинского и работы Дмитрия Кардовского. Портрету Петра Кустодиева повезло — в 1928 году его передали в Русский музей. А в 1944 году бывший Городской училищный дом передали Нахимовскому военно-морскому училищу.

    Выставка «Борис Кустодиев и Мстислав Добужинский. Композиции для Городского училищного дома имени Петра Великого (1910–1911)» пройдёт в Садовом вестибюле Михайловского дворца с 24 июня по 15 августа 2022 года. 6+

    Анастасия Семенович

    Мстислав Добужинский. Петр Великий в Голландии. 1910. Эскиз-вариант картины 1911 года
    Мстислав Добужинский. Петр Великий в Голландии. 1910. Эскиз-вариант картины 1911 годаФото: пресс-служба Русского музея
    Борис Кустодиев. Голова Петра Великого, 1910. Эскиз для панно «Петр Великий»
    Борис Кустодиев. Голова Петра Великого, 1910. Эскиз для панно «Петр Великий»Фото: пресс-служба Русского музея

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