В Михайловском дворце покажут работы Бориса Кустодиева и Мстислава Добужинского для Городского училищного дома

В здании Училищного дома сегодня находится Нахимовское военно-морское училище. Актовый зал там некогда украшали портрет Петра I кисти Бориса Кустодиева, работа Мстислава Добужинского «Пётр I в Голландии» и полотна профессора Академии художеств Дмитрия Кардовского. На экспозиции в Садовом вестибюле дворца вы увидите картину Кустодиева с эскизами к ней, а также эскизы Добужинского — из собрания Русского музея и KGallery.

Здание Училищного дома, построенное по проекту Александра Дмитриева, оформляли члены объединения «Мир искусства». Кроме Кустодиева и Добужинского в работе были заняты Александр Бенуа, Дмитрий Кардовский, Василий Кузнецов, Сергей Чехонин. Мирискусники, как известно, любили XVIII век. Интерьеры Училищного дома напоминают о петровском барокко, а в декоре — на изразцовых панелях и каминах — заметны мотивы XVIII столетия.



Кустодиевский портрет Петра I стал первой для художника монументальной работой. Добужинский также впервые обратился к монументальной живописи, работая над оформлением Училищного дома. Он выбрал темой композиции пребывание Петра в Голландии, так как интересовался этой темой и хорошо её знал. Его масштабное полотно (400 на 550 см) находилось в том же актовом зале, что и работа Кустодиева, но не сохранилось. На выставке вы увидите эскизы к ней.

