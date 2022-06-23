«Это — временные трудности». Молодой спортсменке нужна помощь, чтобы встать на ноги

Екатерина оказалась в инвалидном кресле после тяжёлой травмы, полученной во время соревнований по спортивному ориентированию. Но она не опускает руки и делает всё, чтобы вновь встать на ноги. Шансы на то, что девушка сможет самостоятельно ходить, очень велики. Только для этого ей нужна помощь.



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Екатерина Колтунова, 24 года.

Закрытая позвоночно-спинномозговая травма.

Требуется аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром. Не хватает 2 458 038 руб.

Катя передвигается по квартире в инвалидной коляске. Семья постаралась сделать так, чтобы девушке было удобно. Переставили мебель, расширили проходы, выделили место для занятий ЛФК. О том, что случилось страшное и непоправимое, ничто не напоминает. Всё как было раньше: дружная семья, посиделки за столом, споры с сестрой о том, чья очередь мыть посуду, ворчание мамы, что поздно вернулась домой. Да, для того чтобы спуститься вниз или подняться в квартиру, нужна посторонняя помощь, но это «временные трудности», как шутят родные.



«Поддержка родителей и близких очень помогает. Дома я забываю, что у меня теперь ограниченные возможности. Иногда проезжаю мимо зеркала и с удивлением обнаруживаю себя в инвалидном кресле», — делится Катя.

Это случилось на Первенстве России по спортивному ориентированию. Катя на тот момент уже была опытной спортсменкой, заработала не одну медаль. В тот раз она выбрала сложную лыжню — прежде всего для соперников. Для Кати — крутые повороты, резкие подъёмы и спуски, густой лес — ерунда. Вот она успешно проходит первый круг и заходит на второй. Очередной спуск. Поворот. Катя в него не вписывается и вылетает с лыжни. Дерево, удар, падение — девушка не чувствует ничего ниже груди. Она лежит в снегу и не может пошевелиться. Её найдут только спустя полтора часа.



«Мне сделали операцию. Всё прошло удачно, но адаптироваться к своему состоянию мне было непросто. Я училась делать элементарные вещи — садиться в кровати, пересаживаться в инвалидную коляску, пытаться ходить или стоять в вертикализаторе».

С осени 2021 года Катя занимается лыжными гонками. Они отличаются от обычных только тем, что лыжи крепятся не к ногам спортсмена, а к салазкам. В будние дни, когда был снег, тренировки проходили на пришкольном стадионе, а по субботам лыжники выезжали на трассу в Парголово. За эти полгода Катя добилась двух золотых медалей — на Первенстве спортшколы и чемпионате Санкт-Петербурга. Сейчас команда тренируется на роллерах, катаются вокруг школы. А до этого, в 2019 году, Катя стала победителем Кубка Европы по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



Если в спорте Катя чувствует себя свободной, то в обычной жизни, несмотря на поддержку близких и друзей, она остаётся прикованной к инвалидному креслу. Можно с этим смириться и как-то приспособиться к жизни в большом городе, где доступная среда есть далеко не везде. Но счастливым стать всё равно сложно. Катя мечтает реализоваться в профессии и построить крепкую семью, чтобы было много детей.

Инвалидная коляска — не на всю жизнь. Это временные трудности, которые девушка пытается преодолеть. Катя сможет ходить, но для этого ей нужны специальные аппараты для голеностопных и коленных суставов — ортезы.



«Ортезы имеют внешний источник питания и управляются с помощью микропроцессора. Конструкция ортезов для Кати подразумевает наличие динамического замка. Во время ходьбы суставы активны, они полноценно и правильно работают, но замок может их блокировать в любой фазе шага. Если колени у пациента подламываются, замок их замыкает, не позволяя упасть. С аппаратами Катя сможет ходить на большие расстояния и в будущем откажется от инвалидной коляски. До того, как мы начали ортезирование в 2018 году, Катя могла передвигаться только в коляске. С замковыми аппаратами на всю ногу она освоила ходьбу с костылями, смогла перемещаться по дому. Катя показала хорошие результаты при пробной носке ортезов. Они помогут девушке снова ходить», — говорит лечащий врач Екатерины.



Но такие аппараты нужно покупать самим. А стоят они дорого. Для семьи, в которой четверо детей, сумма неподъёмная. Помогает Кате в сборе средств петербургский благотворительный фонд «Помощь». Девушка очень надеется, что удастся собрать необходимую сумму, ведь это — шанс на полноценную жизнь и здоровое будущее.

