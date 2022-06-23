«Такая ситуация случилась». Кочегар рассказал об убийстве товарища, тело которого бросили в топку в Васкелово

Подозреваемый в зимнем убийстве в Васкелово на месте преступления рассказал о произошедшем. Как следует из уклончивого рассказа, у него был помощник.

Видео допроса со ссылкой на Следственный комитет публикует 23 июня областной портал 47news. Напомним, по версии следствия, кочегар избил знакомого гвоздодером и сжег его тело в котельной.

Подозреваемый: Пока ехал, в дороге позвонил... Попросил подойти к кочегарке. Как подъехал, он подошел, я объяснил ситуацию.



Следователь: Какую ситуацию?



П.: Ну, что такая ситуация случилась. Что ударил его, и теперь надо избавиться...

