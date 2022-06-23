«Такая ситуация случилась». Кочегар рассказал об убийстве товарища, тело которого бросили в топку в Васкелово

Подозреваемый в зимнем убийстве в Васкелово на месте преступления рассказал о произошедшем. Как следует из уклончивого рассказа, у него был помощник.
Видео допроса со ссылкой на Следственный комитет публикует 23 июня областной портал 47news. Напомним, по версии следствия, кочегар избил знакомого гвоздодером и сжег его тело в котельной.
СУ СК России по Ленинградской области
Подозреваемый: Пока ехал, в дороге позвонил... Попросил подойти к кочегарке. Как подъехал, он подошел, я объяснил ситуацию.
Следователь: Какую ситуацию?
П.: Ну, что такая ситуация случилась. Что ударил его, и теперь надо избавиться...
С.: От чего?
П.: От тела.
В полиции изданию рассказали, что мотив убийства предварительно установлен. Якобы ныне задержанный выпивал с 40-летним знакомым в Гарболово, потом вызвался подвезти его до дома, но в поездке заподозрил в краже золота из квартиры.
Предположительно мужчина несколько раз ударил оппонента гвоздодером по голове, погрузил на заднее сиденье, отвез в котельную «ГТМ-Теплосервис» в Васкелово, где работал, и сжег. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. Следствием подготовлено ходатайство о заключении под стражу.
По данным 47news, подозреваемого зовут Анатолий, ему 42 года. Известно, что в конце 1990-х мужчина привлекался к ответственности за кражу, рецидив произошел в 2018 году.