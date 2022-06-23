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    «Такая ситуация случилась». Кочегар рассказал об убийстве товарища, тело которого бросили в топку в Васкелово

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    2 комментария

    Подозреваемый в зимнем убийстве в Васкелово на месте преступления рассказал о произошедшем. Как следует из уклончивого рассказа, у него был помощник.

    Видео допроса со ссылкой на Следственный комитет публикует 23 июня областной портал 47news. Напомним, по версии следствия, кочегар избил знакомого гвоздодером и сжег его тело в котельной.

    СУ СК России по Ленинградской области

    Подозреваемый: Пока ехал, в дороге позвонил... Попросил подойти к кочегарке. Как подъехал, он подошел, я объяснил ситуацию.

    Следователь: Какую ситуацию?

    П.: Ну, что такая ситуация случилась. Что ударил его, и теперь надо избавиться...

    С.: От чего?

    П.: От тела.

    В полиции изданию рассказали, что мотив убийства предварительно установлен. Якобы ныне задержанный выпивал с 40-летним знакомым в Гарболово, потом вызвался подвезти его до дома, но в поездке заподозрил в краже золота из квартиры.

    Предположительно мужчина несколько раз ударил оппонента гвоздодером по голове, погрузил на заднее сиденье, отвез в котельную «ГТМ-Теплосервис» в Васкелово, где работал, и сжег. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. Следствием подготовлено ходатайство о заключении под стражу.

    По данным 47news, подозреваемого зовут Анатолий, ему 42 года. Известно, что в конце 1990-х мужчина привлекался к ответственности за кражу, рецидив произошел в 2018 году.

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    Комментарии (2)

    267086400
    Балабановщина
    AlBerkut
    Да, не стать ему Кохал...
    Вроде и от тела избавился вчистую, но сам сознался.
    А ведь в случае 'умер сам, я только его последнюю волю выполнял' фиг докажешь обратное😎
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