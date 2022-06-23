Великобритания запретила экспорт в РФ европейских банкнот, продукции и технологий

Великобритания объявила о вводе новых санкций против России. В частности, установлен запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС и оказание финансовых и брокерских услуг. Также под ограничения попадают поставки в Россию авиатоплива, продукции и технологий для морского сектора и нефтепереработки, компонентов для создания химического и биологического оружия. Об этом 23 июня сообщает британское правительство.
Накануне глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство продолжит вводить санкции против России до тех пор, пока страна не выведет войска с территории Украины.
Ранее Великобритания запретила экспорт в Россию предметов роскоши и технологий, а также ввела 35-процентный тариф на импорт основных видов российских товаров и запретила ввоз российского железа и стали. С начала спецоперации на Украине в британские санкционные списки попали более 380 членов Государственной думы, патриарх Кирилл, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, бизнесмен Роман Абрамович, президент ВТБ Андрей Костин, глава «Гапрома» Алексей Миллер и другие.