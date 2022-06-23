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    У Дворцового моста выловили утопленника

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    Тело человека выловили утром из Невы в районе Дворцового моста. Причину его смерти установят эксперты.

    О работу сотрудников полиции и экстренных служб у главной водной магистрали Петербурга «Фонтанке» 23 июня сообщил очевидец.

    Читатель «Фонтанки» Юрий

    По данным издания, сообщение о том в Неве в районе Зимней канавки плавает тело человека в правоохранительные органы поступило после 11 утра.

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    В 11.30 в районе дома 6 по Адмиралтейской набережной утопленника из воды извлекли.

    На месте работают сотрудники полиции.

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