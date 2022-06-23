У Дворцового моста выловили утопленника

Тело человека выловили утром из Невы в районе Дворцового моста. Причину его смерти установят эксперты.
О работу сотрудников полиции и экстренных служб у главной водной магистрали Петербурга «Фонтанке» 23 июня сообщил очевидец.
Читатель «Фонтанки» Юрий
По данным издания, сообщение о том в Неве в районе Зимней канавки плавает тело человека в правоохранительные органы поступило после 11 утра.
В 11.30 в районе дома 6 по Адмиралтейской набережной утопленника из воды извлекли.
На месте работают сотрудники полиции.