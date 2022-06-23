Жители домов под Пушкином на несколько дней лишились воды из-за дефекта трубы

В Пушкинском районе Петербурга горожане уже несколько дней живут без воды в домах. Причиной неудобства стал дефект трубы.
Как рассказал «Фонтанке» читатель Нурлан 23 июня, проблемы у жителей домов на Рехколовском шоссе возникли 19 июня. Сначала из крана текла тонкая струйка: предварительно набравшись терпения, можно было наполнить чайник. Так продолжалось три дня, пока накануне вода не пропала совсем.
«Вода отсутствует пять дней. Второй день её вообще нет, до этого еле текла. У нас частные дома, и дополнительного горячего водоснабжения нет. Звонили в «Водоканал», там ничего конкретного не сказали», — добавил читатель.
В пресс-службе городского «Водоканала» сообщили, что специалисты нашли технологическое нарушение на водопроводной магистрали у дома 13 на Старо-Красносельской дороге.
«В настоящий момент силами предприятия для обеспечения необходимых параметров водоснабжения для абонентов выполняется локализация вытекания. В зоне работ около 40 абонентов предприятия, у которых может наблюдаться сниженное давление холодного водоснабжения», — заявили в пресс-службе.
Пункты раздачи питьевой воды из передвижных прицепов-цистерн, добавили там, можно найти по следующим адресам: Земледельческая улица, 39; улица Соболевская, угол Старокрасносельской дороги; Рехколовское шоссе, 23, угол 2-й линии и Рехколовское шоссе, угол 5-й линии.
Специалисты предприятия планируют восстановить водоснабжение к 17:00 23 июня.