Жители домов под Пушкином на несколько дней лишились воды из-за дефекта трубы

В Пушкинском районе Петербурга горожане уже несколько дней живут без воды в домах. Причиной неудобства стал дефект трубы.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Нурлан 23 июня, проблемы у жителей домов на Рехколовском шоссе возникли 19 июня. Сначала из крана текла тонкая струйка: предварительно набравшись терпения, можно было наполнить чайник. Так продолжалось три дня, пока накануне вода не пропала совсем.



«Вода отсутствует пять дней. Второй день её вообще нет, до этого еле текла. У нас частные дома, и дополнительного горячего водоснабжения нет. Звонили в «Водоканал», там ничего конкретного не сказали», — добавил читатель.

