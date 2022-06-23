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    Три человека пострадали во время пожара после взрыва газа в Невской Дубровке

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    3 комментария

    Скорая увезла от дома на Ленинградской улице в Невской Дубровке Всеволожского района области троих человек. В одной из квартир произошел пожар после хлопка газа.

    Как сообщает 23 июня 47news, ЧП произошло около половины десятого утра в квартире на третьем этаже. Начавшийся пожар затронул две квартиры. От хлопков вынесло стекла. Само здание находится на реконструкции и стоит в строительных лесах.

    Троих человек, в том числе 17-летнего молодого человека, увезли в больницу. Остальных жильцов подъезда эвакуировали.

    В 10:25 возгорание было локализовано.

    На месте работают сотрудники СК Ленобласти и прокуратуры.

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    Комментарии (3)

    pulspb
    Новая Дубровка?
    DEMOMON
    Кто такой Хлопков и зачем он вынес стёкла?
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