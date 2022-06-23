Три человека пострадали во время пожара после взрыва газа в Невской Дубровке

Скорая увезла от дома на Ленинградской улице в Невской Дубровке Всеволожского района области троих человек. В одной из квартир произошел пожар после хлопка газа.

Как сообщает 23 июня 47news, ЧП произошло около половины десятого утра в квартире на третьем этаже. Начавшийся пожар затронул две квартиры. От хлопков вынесло стекла. Само здание находится на реконструкции и стоит в строительных лесах.



Троих человек, в том числе 17-летнего молодого человека, увезли в больницу. Остальных жильцов подъезда эвакуировали.

