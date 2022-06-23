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    Приставы помогли пострадавшей в ДТП петербурженке стрясти с работодателя виновника 1,2 млн рублей

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    2 комментария

    Жительница Петербурга попала в аварию и стала инвалидом. Работодатель виновника ДТП должен был каждый месяц выплачивать ей компенсацию, индексируя сумму в соответствии с законом, но решил сэкономить. В итоге долг женщине пришлось получать через суд и приставов.

    Петербурженка ехала в автобусе «Сетра», когда в Стрельне с ним столкнулся самосвал МАЗ под управлением пьяного водителя, сообщает 23 июня пресс-служба ГУ ФССП Петербурга. Женщина получила закрытый перелом бедренной кости, перелом шейки бедра, рваные раны голеней, повреждение ахиллова сухожилия и в результате осталась инвалидом. Инвалидность была установлена бессрочно.

    Смольнинский районный суд Петербурга постановил, что работодатель водителя МАЗа должен пожизненно выплачивать пострадавшей ежемесячную компенсацию вреда здоровью с последующей индексацией. Однако фирма выплачивала деньги с задержкой и не индексировала сумму. В итоге, когда долг составил уже 1,2 миллиона рублей, женщине пришлось вновь обратиться в суд. Тот постановил взыскать с организации всю задолженность, и исполнительный лист поступил приставам Центрального района для принудительного исполнения.

    Судебный пристав уведомил фирму о том, что возбуждено исполнительное производство, и наложил запрет регистрационных действий в отношении автопарка компании. Мера оказалась действенной. Она заставила организацию поспешить и погасить долг пострадавшей.

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    Комментарии (2)

    Дядя Бо
    Стрясти? А предъяву правильную кидали? Тёрки тёрли? Рамсили по понятиям? Фонтанка журналистов из ордло набирает? Назад в 90ые?
    Ярополк
    Сейчас сменят юрлицо и денег больше не будет
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