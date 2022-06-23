ICAO видит проблемы в сфере авиабезопасности в России

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что в России есть существенная проблема в области обеспечения безопасности полётов. Об этом 23 июня сообщает РБК по ссылкой на закрытый бюллетень организации. Суть в том, что у российских самолётов есть регистрация в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, из-за чего возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов лётной годности в целом.

Согласно тексту бюллетеня ICAO, если к 14 сентября власти РФ не разберутся с возникшей проблемой, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной. Россия повторит опыт Эритреи и Бутана, где официально декларированы сложности с безопасностью полётов.

По словам официального представителя ICAO Энтони Филбина — собеседника издания, — опасения организации связаны с нарушением 18-й статьи Чикагской конвенции. Она утверждает, что судно не может быть зарегистрировано более чем в одном государстве. Из-за этого возникают трудности, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолёта и сертификата его лётной годности.

Как объяснил источник медиа из сферы сертификации авиатехники, страна регистрации выдаёт так называемую радиолицензию, разрешая использование определённых частот различному оборудованию воздушного судна. Филбин добавил, что если до середины сентября проблема не будет устранена, на сайте ICAO, который сообщает о результатах аудитов безопасности полетов, напротив России поставят «красный флажок». Такое обозначение используют, чтобы проинформировать другие страны. Напомним, что российские авиакомпании стали регистрировать западные самолёты в национальном реестре из-за международных санкций, которые были введены после начала спецоперации на Украине. Рестрикции, в частности, запретили операционный лизинг самолётов в интересах российских перевозчиков. Из-за этого в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более чем 700 иностранных самолетов.