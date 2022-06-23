В 2021 году план о доходах бюджета Петербурга исполнен на 105%

Пополнение казны города по итогам 2021 года превысило запланированный показатель и составило 105%. Законопроект об исполнении бюджета 2021 года Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении на заседании 23 июня.

Всего за прошлый год в бюджет поступили доходы в размере в сумме 843,34 млрд рублей. На 104,8% перевыполнен план по налоговым и неналоговым доходам, они исполнены в объеме 791,12 млрд рублей. Темп роста этих доходов составил 128,3%. Высокие темпы роста показали сборы по налогу на прибыль организаций (144,9%), налогу на доходы физических лиц (115,1%), акцизам (126,0%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (170,0%), налогу на имущество организаций (115,4%).

Прирост наблюдался в сферах торговли, финансов, научной деятельности и недвижимости, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников, представляя законопроект. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что рост доходов во многом определялся «положительной динамикой основных показателей социально-экономического развития» города. Индекс промышленного производства составил 107,5%, оборот организаций в действующих ценах вырос в 1,6 раза. Вместе с тем были не исполнены плановые показатели по акцизам на пиво, сидр, медовуху и крепкий алкоголь.

Почти 5,5 млрд рублей оказались не востребованы — это ассигнования резервного фонда правительства. Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский поинтересовался, почему тогда эти средства не были потрачены на актуальные нужды, например на капремонт домов в историческом центре. Чиновник пояснил, что эта сумма выполняла функцию «подушки безопасности» города для борьбы с пандемией коронавируса. «Бюджет исполнен практически идеально, но дьявол, как всегда, кроется в деталях», — прокомментировала коммунист Ольга Иванова. Она констатировала, что перераспределение бюджетных средств, так называемая бюджетная роспись, делается с опозданием. Депутат добавила, что имеющийся бюджетный профицит — это «совсем не здорово», так как надо вкладывать деньги в экономику. И напомнила, что власти второй год подряд не субсидируют Фонд капремонта, ссылаясь на большие остатки средств на счетах, которых должно хватать на ремонт.