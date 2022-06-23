Новогодние каникулы — 9 дней. Когда мы будем отдыхать в 2023 году, смотрите в календаре Минтруда

«Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно», — сообщается в телеграм-канале министерства 23 июня.



После январских самыми длинными выходными будут февральские — четыре дня. В марте Международный женский день выпадает на среду и к выходным не присоединяется. В мае россияне смогут отдыхать, как и все последние годы, в два этапа: сначала три выходных, затем четыре рабочих и четыре выходных. Трёхдневные «каникулы» будут также в июне и в ноябре.