    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    ТЕМА ДНЯ

    Умер Юрий Шатунов

    Как будем отдыхать в 2023-мПогода шепчет: на шашлыкиКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Новогодние каникулы — 9 дней. Когда мы будем отдыхать в 2023 году, смотрите в календаре Минтруда

    4953
    8 комментариев

    Министерство труда России опубликовало полный календарь выходных на следующий год. Подготовлен проект постановления о переносе выходных дней.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно», — сообщается в телеграм-канале министерства 23 июня.

    После январских самыми длинными выходными будут февральские — четыре дня. В марте Международный женский день выпадает на среду и к выходным не присоединяется. В мае россияне смогут отдыхать, как и все последние годы, в два этапа: сначала три выходных, затем четыре рабочих и четыре выходных. Трёхдневные «каникулы» будут также в июне и в ноябре.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    hedgehog_
    отличное расписание для отмечания годовщины начала невойны.
    а вот продолжения в виде международногоженскогодня не получилось
    Ser_N0771
    а для некоторой части населения эта информация не актуальна, пока они новую работу не нашли...
    alexadmin
    Дополнительные нерабочие дни могут быть назначены в дни выпадения радиоактивных осадков.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close