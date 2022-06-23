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    Вице-губернатор Корабельников назвал суммы остатков на счетах Фонда капремонта Петербурга

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    6 комментариев

    По итогам 1-го квартала 2022 года остатки на счету фонда капитального ремонта Петербурга составляют 6,8 млрд рублей. Об этом 23 июня в ходе обсуждения законопроекта об исполнении бюджета города за 2021 год рассказал «финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников.

    Вопрос об остатках задал депутат Алексей Цивилев, который сослался на свои данные, что в городе идет отставание по планам капремонта и якобы о нехватке средств на эти цели.

    «Что касается Фонда капремонта — это отдельный важный вопрос, в котором надо разбираться, чтобы ситуация нормализовалась», — прокомментировал чиновник. Корабельников подчеркнул, что остатки денег на счету фонда из года в год «значительные» и тенденции на их уменьшение не наблюдается.

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    Комментарии (6)

    alex715-6
    Тенденции на уменьшение не наблюдается, ровно так же как, в принципе, отсутствует тенденция на нормальную реализацию программы и осуществление необходимого ремонта зданий, одна косметика и пускание пыли в глаза
    Дядя Бо
    Очередной общак?
    James Cook
    Проценты кому то в карман капают не малые.
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