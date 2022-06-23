Вице-губернатор Корабельников назвал суммы остатков на счетах Фонда капремонта Петербурга

По итогам 1-го квартала 2022 года остатки на счету фонда капитального ремонта Петербурга составляют 6,8 млрд рублей. Об этом 23 июня в ходе обсуждения законопроекта об исполнении бюджета города за 2021 год рассказал «финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников.

Вопрос об остатках задал депутат Алексей Цивилев, который сослался на свои данные, что в городе идет отставание по планам капремонта и якобы о нехватке средств на эти цели.

«Что касается Фонда капремонта — это отдельный важный вопрос, в котором надо разбираться, чтобы ситуация нормализовалась», — прокомментировал чиновник. Корабельников подчеркнул, что остатки денег на счету фонда из года в год «значительные» и тенденции на их уменьшение не наблюдается.