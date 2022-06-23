Гатчинских коммунальщиков оставили без трактора в Новом Свете

В третьем часу ночи 22 июня в полицию поступило заявление о хищении трактора JCB 3 CX Super 2011 года выпуска, принадлежащего компании, которая оказывает коммунальные услуги в Гатчинском районе, в том числе подает отопление и водоснабжение, стало известно «Фонтанке» 23 июня. Техника пропала между 19 часами и половиной двенадцатого часа ночи 21 июня из гаража в поселке Новый Свет.



По факту угона возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Ущерб составил 3,12 миллиона рублей.