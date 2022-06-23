    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    ТЕМА ДНЯ

    Умер Юрий Шатунов

    Как будем отдыхать в 2023-мПогода шепчет: на шашлыкиКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Гатчинских коммунальщиков оставили без трактора в Новом Свете

    676
    обсудить

    Неизвестный злоумышленник увел рабочую машину у коммунальщиков Гатчинского района Ленобласти. Трактор похитили прямо из гаража.

    В третьем часу ночи 22 июня в полицию поступило заявление о хищении трактора JCB 3 CX Super 2011 года выпуска, принадлежащего компании, которая оказывает коммунальные услуги в Гатчинском районе, в том числе подает отопление и водоснабжение, стало известно «Фонтанке» 23 июня. Техника пропала между 19 часами и половиной двенадцатого часа ночи 21 июня из гаража в поселке Новый Свет.

    По факту угона возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Ущерб составил 3,12 миллиона рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close