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    Депутат Бурматов: Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки

    1688
    9 комментариев

    Законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины может быть принят в этом году, надеется его автор Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета по экологии Госдумы. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости.

    «Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма… это будет осенняя сессия, будем стараться принять его до конца календарного года», — заявил Бурматов на пресс-конференции.

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    Комментарии (9)

    hedgehog_
    пральна! торговать через мясокомбинат. и создать министерство мясопушнойторговли
    Modest_5e4ce41f7533b
    Представил себе черный рынок котиков.
    252674901
    Тот случай, когда "коту Бурматову делать нечего и он ...."
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