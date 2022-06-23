Депутат Бурматов: Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки

Законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины может быть принят в этом году, надеется его автор Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета по экологии Госдумы. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости.



«Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма… это будет осенняя сессия, будем стараться принять его до конца календарного года», — заявил Бурматов на пресс-конференции.

