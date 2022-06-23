Петербургского юриста обокрали во время ночного отсутствия. Вор не побрезговал даже женскими сумочками

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали «домушника», который «зачистил» квартиру в Василеостровском районе.
Заявление от 30-летней женщины-юриста поступило в правоохранительные органы накануне около 7 утра, сообщили 23 июня в ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительной информации, пострадавшая сообщила, что за время её отсутствия с полуночи до шести утра неизвестный проник в квартиру на 14-м этаже дома на улице Беринга. После его визита дама недосчиталась 400 тысяч рублей, планшета, мобильного телефона, нескольких часов и трех женских сумок.
Общую сумму ущерба женщина оценила в 1,1 млн рублей.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции «по горячим следам» в парадной дома на улице Рубинштейна по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 53-летний гражданин», — сообщили в главке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное у задержанного было изъято.