Петербургского юриста обокрали во время ночного отсутствия. Вор не побрезговал даже женскими сумочками

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали «домушника», который «зачистил» квартиру в Василеостровском районе.



Заявление от 30-летней женщины-юриста поступило в правоохранительные органы накануне около 7 утра, сообщили 23 июня в ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительной информации, пострадавшая сообщила, что за время её отсутствия с полуночи до шести утра неизвестный проник в квартиру на 14-м этаже дома на улице Беринга. После его визита дама недосчиталась 400 тысяч рублей, планшета, мобильного телефона, нескольких часов и трех женских сумок.

