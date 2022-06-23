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    Петербургского юриста обокрали во время ночного отсутствия. Вор не побрезговал даже женскими сумочками

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    3 комментария

    Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали «домушника», который «зачистил» квартиру в Василеостровском районе.

    Заявление от 30-летней женщины-юриста поступило в правоохранительные органы накануне около 7 утра, сообщили 23 июня в ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительной информации, пострадавшая сообщила, что за время её отсутствия с полуночи до шести утра неизвестный проник в квартиру на 14-м этаже дома на улице Беринга. После его визита дама недосчиталась 400 тысяч рублей, планшета, мобильного телефона, нескольких часов и трех женских сумок.

    Общую сумму ущерба женщина оценила в 1,1 млн рублей.

    «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции «по горячим следам» в парадной дома на улице Рубинштейна по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 53-летний гражданин», — сообщили в главке.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное у задержанного было изъято.

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    Комментарии (3)

    Narrativ
    некоторые женские сумочки стоят побольше айфона. Что не взять то.
    RMN
    Сумочки не трусы, чего ими брезговать-то?
    Dmitry Antonov
    Мда, петербургского учителя на такую сумму не обкрадешь, наверное, именно поэтому Фонтанка и указала на профессию потерпевшей.
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