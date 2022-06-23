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    Петербуржец за 20 минут увел старый Mitsubishi на Маршала Казакова, но прокатался на нем лишь день

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    Петербургские полицейские раскрыли угон автомобиля, произошедший в Красносельском районе практически в вечерний час пик. Молодому человеку 23 лет глянулся чужой «Митсубиши» всего на пару лет младше его.

    С 18:20 до 18:40 21 июня от дома 35 по улице Маршала Казакова был похищен Mitsubishi Space Star 2001 года выпуска, принадлежащий 26-летнему жителю Колпино, сообщает 23 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ущерб владелец оценил в 180 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

    На следующий день полицейские Красносельского района задержали подозреваемого у дома 34 по Краснопутиловской улице. Им оказался 23-летний неработающий петербуржец. Украденную машину изъяли, а задержанного поместили в изолятор.

    Субкомпактвэн Mitsubishi Space Star выпускался с 1998 по 2005 год на заводе NedCar в Нидерландах.

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