Маткапитал на рождение первенца в России может вырасти почти на 30%

По прогнозам Минтруда, включенным в проект бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в 2025 году выплата на рождение первенца может достигнуть 680 тысяч рублей. Об этом 23 июня со ссылкой на текст документа сообщает РБК.
В 2022 году маткапитал на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 168,6 тысячи рублей, если семья получала маткапитал на первенца, и 693,1 тысячи рублей — если нет. К 2025 году, согласно тексту документа, размер выплат может увеличиться почти на 30%:
- в 2023 году: до 616,3 тысячи рублей на первого ребенка и до 814,4 тысячи рублей — на второго;
- в 2024 году: до 653,9 тысячи рублей на первого ребенка и до и 864,1 тысячи рублей — на второго;
- в 2025 году: до 680,1 тысячи рублей на первого ребенка и 898,7 тысячи рублей — на второго.
«Прогнозируемый на следующую трехлетку рост размеров выплат был рассчитан исходя из темпов инфляции в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, который в базовом сценарии предусматривает ускорение темпов роста цен до 17,5%, в 2023 году — до 6,1%, а в 2024 году возвращение к таргету ЦБ в размере 4%», — поясняет РБК.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил принятие законопроекта об индексации материнского капитала по фактической инфляции. Согласно ему, размер выплат будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля с учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.