Маткапитал на рождение первенца в России может вырасти почти на 30%

По прогнозам Минтруда, включенным в проект бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в 2025 году выплата на рождение первенца может достигнуть 680 тысяч рублей. Об этом 23 июня со ссылкой на текст документа сообщает РБК.

В 2022 году маткапитал на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 168,6 тысячи рублей, если семья получала маткапитал на первенца, и 693,1 тысячи рублей — если нет. К 2025 году, согласно тексту документа, размер выплат может увеличиться почти на 30%: