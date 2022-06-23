Житель Петергофа вышел из дома 11 лет назад и пропал. Его тело до сих пор не нашли, а вот подозреваемого и причину убийства установили

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали подозреваемого в исчезновении 11 лет назад жителя Петергофа. Дело оказалось в долге в полмиллиона.
42-летний мужчина вышел из дома после звонка 18 мая 2011 года и больше не вернулся. О его пропаже в полицию заявила сестра, стало известно 23 июня ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но через год оно было приостановлено из-за того, что не был найден подозреваемый.
Закрыть «гештальт» уголовному розыску удалось 21 июня 2022 года. По подозрению в совершения преступления был задержан 41-летний житель Петербурга. Ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов по делу о мошенничестве.
По предварительной информации, он взял в долг у пропавшего полмиллиона рублей, но возвращать деньги не спешил. Когда мужчина пообещал натравить на него коллекторов, петербуржец назначил ему встречу, с которой житель Петергофа не вернулся.