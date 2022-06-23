Чехия решила приостановить выдачу виз россиянам

Гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года не будут выдаваться визы на въезд в Чехию и разрешения на длительное пребывание, решили власти страны.

Если у таких граждан уже есть разрешения на долговременное пребывание в Чехии, они имеют право подавать документы на его продление.



«Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МИД.



Таким образом, как отмечают в ведомстве, власти намерены оказать давление на Москву и Минск с целью окончания боевых действий на Украине.

