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    Чехия решила приостановить выдачу виз россиянам

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    7 комментариев

    Гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года не будут выдаваться визы на въезд в Чехию и разрешения на длительное пребывание, решили власти страны.

    Если у таких граждан уже есть разрешения на долговременное пребывание в Чехии, они имеют право подавать документы на его продление.

    «Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МИД.

    Таким образом, как отмечают в ведомстве, власти намерены оказать давление на Москву и Минск с целью окончания боевых действий на Украине.

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    Комментарии (7)

    Ахмат-Сила
    вот и отлично!! нечего гражданам Великой России ездить в страны загнивающего капитализма
    BK777
    И кто к ним поедет кроме пивных алкашей? И кто теперь будет покупать шкоду с высокооктановым топливом?
    Да и смотреть там нечего.
    252674901
    Пишут у патриота Бастрыкина в Чехии квартирка прикуплена.
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