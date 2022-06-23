    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Nordwind открывает новый рейс в Петербург

    3030
    обсудить

    Авиакомпания Nordwind открывает перелёты из Томска в Казань и Санкт-Петербург, сообщает 23 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    «С 3 июля авиакомпания Nordwind увеличивает количество маршрутов в Томск благодаря новому рейсу по направлению из столицы Татарстана. Рейс также обеспечит увеличение частоты полетов Nordwind Санкт-Петербург — Томск. Помимо прямого авиасообщения, пассажирам станут доступны трансферные перелеты по маршруту со стыковкой в Казани», — отмечается в сообщении.

    Рейсы в Пулково с пересадкой в Казани будут выполняться по воскресеньям и средам. С 30 июня добавится прямой рейс в Пулково по понедельникам, четвергам и субботам.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB onlin»e. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close