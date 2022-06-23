Nordwind открывает новый рейс в Петербург

Авиакомпания Nordwind открывает перелёты из Томска в Казань и Санкт-Петербург, сообщает 23 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«С 3 июля авиакомпания Nordwind увеличивает количество маршрутов в Томск благодаря новому рейсу по направлению из столицы Татарстана. Рейс также обеспечит увеличение частоты полетов Nordwind Санкт-Петербург — Томск. Помимо прямого авиасообщения, пассажирам станут доступны трансферные перелеты по маршруту со стыковкой в Казани», — отмечается в сообщении.
Рейсы в Пулково с пересадкой в Казани будут выполняться по воскресеньям и средам. С 30 июня добавится прямой рейс в Пулково по понедельникам, четвергам и субботам.