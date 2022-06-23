    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербуржец заказал шаверму, лишился мопеда с особой приметой и пошёл его искать

    3030
    обсудить

    В Приморском районе Петербурга минувшей ночью сотрудники полиции задержали угонщика.

    Инцидент произошёл 23 июня около 00:15 на Юнтоловском проспекте, у дома 49, корпус 4, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Пока мужчина заказывал шаверму, у него угнали мопед Alpha. Транспорт приметный: передний локер у него сделан из синей канистры.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Позвонил в полицию, затем пошел самостоятельно искать. Увидел данного гражданина. Рядом были прохожие люди, помогли его задержать до приезда полиции. А дальше сотрудники уже расписали», — рассказывает владелец мопеда.

    Полицейские задержали злоумышленника. Предположительно он находился в состоянии наркотического опьянения. Мопед вернули владельцу.

    Угонщик доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close