Петербуржец заказал шаверму, лишился мопеда с особой приметой и пошёл его искать

В Приморском районе Петербурга минувшей ночью сотрудники полиции задержали угонщика.
Инцидент произошёл 23 июня около 00:15 на Юнтоловском проспекте, у дома 49, корпус 4, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Пока мужчина заказывал шаверму, у него угнали мопед Alpha. Транспорт приметный: передний локер у него сделан из синей канистры.
«Позвонил в полицию, затем пошел самостоятельно искать. Увидел данного гражданина. Рядом были прохожие люди, помогли его задержать до приезда полиции. А дальше сотрудники уже расписали», — рассказывает владелец мопеда.
Полицейские задержали злоумышленника. Предположительно он находился в состоянии наркотического опьянения. Мопед вернули владельцу.
Угонщик доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).