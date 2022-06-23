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    Председатель партии «Родина» попал в ДТП на мотоцикле

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    5 комментариев

    Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлёв попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом 23 июня сообщает «Интерфакс».

    По данным агентства, вечером 22 июня политик возвращался с работы на мотоцикле. Как рассказала пресс-секретарь Журавлёва, ДТП произошло по причине отсутствия на дороге указателя о ремонтных работах.

    Депутат пострадал: у него травма ключицы. Гипс накладывать не будут, сегодня врачи обещают отпустить Журавлева домой, заявили РИА Новости в пресс-службе депутата.

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    Комментарии (5)

    White Elk
    У простолюдинов - "не справился с управлением", у депутата, конечно же - "ДТП произошло по причине отсутствия на дороге указателя о ремонтных работах".
    ДЮрьевич
    Отвык депутат от Родины то - отсюда и причина ДТП
    Дежурный по объединению
    Мопед был, наверное, из недружественный страны.
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