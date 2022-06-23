Председатель партии «Родина» попал в ДТП на мотоцикле

Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлёв попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом 23 июня сообщает «Интерфакс».



По данным агентства, вечером 22 июня политик возвращался с работы на мотоцикле. Как рассказала пресс-секретарь Журавлёва, ДТП произошло по причине отсутствия на дороге указателя о ремонтных работах.



Депутат пострадал: у него травма ключицы. Гипс накладывать не будут, сегодня врачи обещают отпустить Журавлева домой, заявили РИА Новости в пресс-службе депутата.