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    В квартире на юге Петербурга нашли тела матери и сына

    10931
    2 комментария

    СК устанавливает причины смерти двоих человек, тела которых нашли в квартире Кировского района Петербурга после жалоб соседей на плохой запах.

    Заявка в полицию поступила накануне около половины второго дня с проспекта Маршала Жукова, 60, корпус 2, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июня. Когда сотрудники вскрыли дверь в квартире, там нашли тела мужчины и женщины — 55-летнего петербуржца и его 80-летней матери-инвалида. Судя по их состоянию, после смерти прошло значительное время. Следов насильственной смерти на телах не нашли.

    По предварительной информации, сначала умер мужчина, а после его смерти женщина оказалась без помощи и заботы и также скончалась.

    Тела направлены в морг для установления причины гибели.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (2)

    Кровокрас
    наша раша такая раша
    VKuser49193372
    Так бывает со многими одинокими людьми..
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