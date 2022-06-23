В квартире на юге Петербурга нашли тела матери и сына

СК устанавливает причины смерти двоих человек, тела которых нашли в квартире Кировского района Петербурга после жалоб соседей на плохой запах.

Заявка в полицию поступила накануне около половины второго дня с проспекта Маршала Жукова, 60, корпус 2, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июня. Когда сотрудники вскрыли дверь в квартире, там нашли тела мужчины и женщины — 55-летнего петербуржца и его 80-летней матери-инвалида. Судя по их состоянию, после смерти прошло значительное время. Следов насильственной смерти на телах не нашли.



По предварительной информации, сначала умер мужчина, а после его смерти женщина оказалась без помощи и заботы и также скончалась.

